La prima en Colombia es uno de los ingresos más esperados por los trabajadores formales. Se trata de una prestación social que debe pagarse obligatoriamente en dos momentos del año: la mitad antes del 30 de junio y la otra mitad antes del 20 de diciembre. Más que un “regalo” o un “bono”, es un derecho laboral respaldado por la ley.

Para muchos, el monto exacto que corresponde puede generar dudas, especialmente cuando hay variaciones salariales, contratos por días o situaciones laborales específicas. Por eso es clave entender de forma clara cómo calcular tu prima, qué factores debes tener en cuenta y por qué es clave que sepas cuánto te deben pagar.

La fórmula para calcular la prima de servicios en Colombia

La fórmula establecida para el cálculo de la prima es sencilla y está definida en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Aplica para todos los trabajadores con contrato vigente, sin importar su duración, modalidad o jornada. Esta es la ecuación:

(Salario mensual x días trabajados en el semestre) / 360

Supongamos que un trabajador gana $2.000.000 al mes y ha trabajado los 180 días del semestre (de enero a junio). Su cálculo sería:

($2.000.000 x 180) / 360 = $1.000.000

Esto quiere decir que, si el semestre se trabajó completo, el valor de la prima equivale a medio salario mensual. Si se trabajó menos, la prima se paga de forma proporcional al tiempo efectivamente laborado.

Cómo calcular la prima si tu salario cambia cada mes

En casos en los que el salario no es fijo porque depende de comisiones, turnos, horas extra o pagos variables, se debe calcular el promedio del salario mensual recibido durante el semestre.

Por ejemplo, si un trabajador recibió durante seis meses salarios de: $1.800.000, $2.000.000, $1.950.000, $2.100.000, $2.000.000 y $1.900.000, el promedio sería:

($11.750.000 / 6) = $1.958.333

Este valor promedio se convierte en el salario base que se usará en la fórmula general. De esta manera, el cálculo de la prima refleja de forma más justa lo que el trabajador realmente ganó durante el período.

Qué se incluye en el salario base para calcular la prima

No solo el sueldo fijo cuenta. Para el cálculo correcto de la prima de servicios, también se deben considerar otros pagos que constituyen salario, como:

Comisiones regulares

Horas extras y recargos

Bonificaciones permanentes

Incrementos por antigüedad

Auxilios salariales pactados como parte de la remuneración

Es importante no incluir valores que no hacen parte del salario, como el auxilio de transporte (salvo cuando el salario es inferior a dos salarios mínimos), viáticos no constitutivos de salario o dotaciones. La clave es identificar si esos pagos son habituales y forman parte del ingreso que se calcula para seguridad social.

¿Quiénes deben recibir la prima de servicios en Colombia?

La prima no es exclusiva de quienes tienen contrato indefinido o jornada completa. También tienen derecho a recibirla:

Trabajadores con contrato a término fijo

Empleados por días o medio tiempo

Trabajadores del servicio doméstico

Choferes de servicio familiar

Cualquier persona con un vínculo laboral formal

Incluso si un trabajador solo laboró parte del semestre o tiene una jornada reducida, debe recibir la prima en proporción al tiempo y salario pactado.

Qué pasa si no te pagan la prima a tiempo

El no pago de la prima dentro de los plazos legales puede traer sanciones para el empleador. La ley laboral colombiana contempla multas y procesos sancionatorios en caso de incumplimiento, además de la posibilidad de que el trabajador interponga acciones ante el Ministerio de Trabajo.

Por eso es importante que tanto empleadores como trabajadores conozcan las fechas clave: la prima de mitad de año debe pagarse antes del 30 de junio, y la de fin de año antes del 20 de diciembre. Pasarse de estos plazos puede tener consecuencias legales.