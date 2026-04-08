Colombia Mayor vuelve a estar en el centro de la conversación entre miles de hogares que siguen de cerca cada giro. Las fechas y detalles del tercer ciclo de pagos en abril de 2026 comienzan a tomar forma dentro de un calendario que ha generado expectativas desde inicios de año.

La publicación del cronograma del primer semestre permitió aclarar el orden de las entregas y entender por qué algunos meses tuvieron movimientos distintos. Con esa hoja de ruta, hoy abril aparece como un punto clave dentro del esquema de transferencias monetarias.

Abril de 2026: el tercer giro ya tiene fecha

Dentro de la programación oficial, el tercer ciclo de pagos de Colombia Mayor fue fijado para el 15 de abril de 2026, una fecha que se ha convertido en una de las más consultadas por los beneficiarios.

Este ajuste se da luego de que la primera jornada acumulada extendiera su plazo de retiro hasta el 25 de marzo, lo que permitió reorganizar el calendario sin afectar el objetivo principal: cumplir con las 12 dispersiones previstas para todo el año.

La planeación responde a la necesidad de mantener continuidad en los pagos, aunque bajo un esquema que no distribuye los giros de forma idéntica mes a mes.

Por qué hay meses con doble jornada en el calendario

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la presencia de meses con jornadas dobles. En febrero se concentraron dos momentos de pago en una sola salida, mientras que julio vuelve a aparecer como otro mes con ajuste dentro del calendario.

Este comportamiento explica por qué abril cobra relevancia: marca el regreso a un ritmo más regular dentro del esquema de pagos del subsidio.

El cronograma, sin embargo, no es rígido. Desde Prosperidad Social se ha dejado claro que pueden existir cambios logísticos, por lo que cada actualización debe revisarse con atención.

Dónde consultar información oficial del subsidio

Para quienes están pendientes del pago de Colombia Mayor, la recomendación principal es verificar únicamente en canales institucionales.

El portal de Prosperidad Social centraliza la información más reciente sobre fechas, operadores y novedades relacionadas con las transferencias monetarias. Allí se publican los comunicados oficiales que orientan a los beneficiarios sobre cada ciclo.

Cómo saber si tiene giro disponible

En el caso de SuperGIROS, los usuarios pueden consultar a través de la opción “Ya llegó mi giro”, donde deben ingresar su tipo de documento, número de identificación y validación de seguridad.

Por su parte, en SuRED, la verificación se realiza mediante sus plataformas oficiales, que permiten confirmar si existe un subsidio asignado, así como el punto autorizado para el retiro.

Es importante tener en cuenta que no todos los beneficiarios aparecen en la misma red. La operación de pagos está distribuida entre ambos operadores, por lo que cada persona debe validar previamente dónde le corresponde reclamar.

Lo clave antes de acercarse a un punto de pago

Antes de dirigirse a un punto físico, lo más recomendable es hacer la validación digital. Revisar correctamente el número de documento y confirmar el operador asignado puede evitar desplazamientos innecesarios.

Además, Prosperidad Social dispone de herramientas para consultar los puntos habilitados por municipio, lo que facilita ubicar el lugar exacto de pago.

En un calendario que ha tenido ajustes estratégicos, abril se posiciona como un momento determinante para quienes siguen de cerca este apoyo económico en Colombia. Mantenerse informado será clave para no perder el acceso a este subsidio.