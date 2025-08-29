Los remates bancarios en Colombia se han convertido en una opción atractiva para quienes buscan adquirir propiedades a precios más bajos que los del mercado tradicional. Estas oportunidades surgen cuando un banco, como Scotiabank Colpatria, recupera bienes por embargos o procesos judiciales y los pone a la venta para recuperar parte de la deuda.

A continuación, le contamos cómo acceder a las ofertas inmobiliarias en remate, qué beneficios tienen y cuáles son los riesgos que debe considerar antes de invertir.

¿Qué son los remates bancarios?

Los remates de propiedades son ventas de bienes inmuebles embargados o adjudicados a los bancos cuando los dueños originales no pudieron cumplir con el pago de sus créditos hipotecarios.

Se caracterizan por tener un precio más bajo que el valor comercial del mercado, lo que representa una oportunidad de inversión. Sin embargo, estos procesos requieren paciencia y una revisión cuidadosa, ya que involucran trámites legales, revisión de escrituras y, en algunos casos, resolver la ocupación del inmueble.

Cómo consultar las ofertas de remates en Colpatria

El banco Scotiabank Colpatria cuenta con un portal especializado para publicar sus remates bancarios. Allí los usuarios pueden consultar propiedades disponibles en diferentes regiones del país.

El proceso es sencillo:

Ingrese al portal oficial de remates de Colpatria: Oferta de bienes – Colpatria. Elija la categoría que le interesa: apartamentos, casas, lotes, locales, fincas o vehículos. Aplique filtros como ciudad, precio mínimo y máximo. Revise la ficha del inmueble con características detalladas. Contacte al banco a través de los canales oficiales para avanzar en el proceso.

Ejemplos de propiedades en remate con Colpatria

Entre las opciones más recientes publicadas en el portal de remates Colpatria se encuentran:

Apartamento en Bogotá : 77,72 m², precio de $342.000.000, ubicado en Engativá con sala, comedor, estudio y tres habitaciones.

: 77,72 m², precio de $342.000.000, ubicado en Engativá con sala, comedor, estudio y tres habitaciones. Apartamento en Ricaurte, Cundinamarca : 92,38 m², precio de $304.000.000, con tres alcobas, sala comedor y balcón.

: 92,38 m², precio de $304.000.000, con tres alcobas, sala comedor y balcón. Casa en Floridablanca, Santander : 170 m², precio de $545.700.400, con cuatro habitaciones, patios y garaje.

: 170 m², precio de $545.700.400, con cuatro habitaciones, patios y garaje. Apartamento en Cartagena, Bolívar : 53,11 m², precio de $140.000.000, ubicado en estrato 2 con tres alcobas.

: 53,11 m², precio de $140.000.000, ubicado en estrato 2 con tres alcobas. Lote en Espinal, Tolima: 126 m² de terreno, precio de $258.000.000, con casa de dos niveles incluida.

Riesgos y consideraciones antes de comprar

Aunque los remates de propiedades bancarias representan una gran oportunidad, también requieren precaución. Algunos puntos clave a tener en cuenta son:

Proceso largo: la adquisición puede tardar varios meses.

la adquisición puede tardar varios meses. Propiedades ocupadas: en algunos casos, el comprador debe hacerse cargo del desalojo.

en algunos casos, el comprador debe hacerse cargo del desalojo. Capital disponible: la mayoría de los remates bancarios en Colombia no permiten crédito hipotecario, por lo que se necesita pago en efectivo.

la mayoría de los no permiten crédito hipotecario, por lo que se necesita pago en efectivo. Gastos adicionales: avalúo, impuestos, escrituración y honorarios legales deben sumarse al costo final.

avalúo, impuestos, escrituración y honorarios legales deben sumarse al costo final. Proceso legal: al participar se adquiere un proceso judicial, no solo la propiedad.

Consejos para participar en un remate bancario

Consultar en el banco: revise la información oficial publicada en el portal de Colpatria. Verificar el estado legal del inmueble: asegúrese de que no existan deudas pendientes o procesos adicionales. Prepararse para la subasta: algunos remates se adjudican en subasta pública, donde deberá presentar una oferta y depósito. Buscar asesoría profesional: un abogado o una agencia inmobiliaria especializada puede ayudarle a evitar riesgos. Confirmar la legitimidad: todo remate debe contar con expediente judicial y documentos claros.

Los remates bancarios de Colpatria ofrecen una alternativa interesante para quienes buscan comprar casas, apartamentos o lotes a precios por debajo del mercado. Sin embargo, requieren análisis, asesoría legal y capital disponible.

Si desea aprovechar estas oportunidades, consulte únicamente los canales oficiales de Scotiabank Colpatria y verifique cada detalle antes de cerrar el negocio.