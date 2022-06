Cali: Pico y placa para el 6, 7, 8, 9 y 10 de junio del 2022

La medida de Pico y placa en la ciudad de Cali para el 6, 7, 8, 9 y 10 de junio del 2022 hay que recordar que hasta el momento no hay grandes novedades.

La capital del Valle del Cauca es una de la capitales de Colombia que maneja medidas de restricción para mejorar su movilidad en las grandes avenidas de Cali. El Pico y placa se maneja para vehículos particulares, taxis de servicio público y el transporte público colectivo que aún existe en la ciudad.

Pico y placa en Cali

Lunes 6 de junio

Particulares: placas terminadas en 7 y 6 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 0 y 1 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Marte 7 de junio

Particulares: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Miércoles 8 de junio

Particulares: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Jueves 9 de junio

Particulares: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 6 y 7 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Viernes 10 de junio

Particulares: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m., a 8:00 p.m)

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 8 y 9 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Sábado 11 de junio

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 0-1 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)

Domingo 12 de junio

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 10: 00 p.m.)