Cali: Pico y placa para el 28, 29 y 30 de junio de 2022

El Pico y placa para el 28, 29 y 30 de junio de 2022 estará presente en la ciudad de Cali y se manejará como se hace tradicionalmente.

La capital del Valle del Cauca es una de las ciudades que manejan la medida del Pico y placa para contrarrestar la circulación de vehículos y ayudar a la movilidad en diferentes avenidas de la la ciudad. La medida que rige para particulares, taxis y el transporte público colectivo es una regla que va de lunes a viernes y no aplica los sábados, domingos y festivos para casos específicos.

Pico y placa en Cali

Martes 28 de junio

Particulares: placas terminadas en 9 y 0 (6 a.m., a 10 a.m y de 4 p.m. a 8 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Miércoles 29 de junio

Particulares: placas terminadas en 1 y 2 (6 a.m., a 10 a.m y de 4 p.m. a 8 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 6 y 7 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Jueves 30 de junio

Particulares: placas terminadas en 3 y 4 (6 a.m., a 10 a.m y de 4 p.m. a 8 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Transporte público colectivo: placas terminadas en 8 y 9 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)