Cali: Pico y placa para el 1, 2 y 3 de junio del 2022

Comienza un nuevo mes del 2022 y así se manejará la medida de Pico y placa en la ciudad de Cali desde el 1 al 3 de junio.

Después de disfrutar del último puente festivo del mes de mayo las personas que regresaron a la capital vallecaucana deben recordar que las restricciones en la movilidad siguen presente y más en esta semana que inicia junio, sexto mes del año.

La medida no tendrá novedades hasta el momento se espera que para Julio se tomen medidas por parte de la Secretaria de Movilidad y se confirme si la medida del Pico y placa continua como se viene manejando desde enero o tendrá cambios para el segundo semestre del 2022.

Pico y placa en Cali

Martes 31 de mayo

Particulares: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:oo p.m., 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 8 y 9 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)

Miércoles 1 de junio

Particulares: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:oo p.m., 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 0 y 1 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)

Jueves 2 de junio

Particulares: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:oo p.m., 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)

Viernes 3 de junio

Particulares: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:oo p.m., 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)

Sábado 4 de junio

Particulares: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:oo p.m., 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 6 y 7 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)

Domingo 5 de junio

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: placas terminadas en 8 y 9 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)