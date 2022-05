Cali: Pico y placa 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo de 2022

El Pico y placa para la semana del 9 al 13 de mayo en la ciudad de Cali se seguirá manejando tradicionalmente y sin novedades.

La capital del Valle del Cauca también cuenta con la medida de transito establecida en todo el país para trabajar y tener menos flujo vehicular en la ciudad y no tener problemas en las grandes avenidas.

En Cali también es indispensable la responsabilidad por parte de los ciudadanos para cumplir con el Pico y placa ya que de hacerlo deberán correr con el riesgo de tener que pagar la suma de $500.000 y hasta pueden sufrir la inmovilización del respectivo vehículo.

En esta ciudad los carros particulares, los taxis y los colectivos que brindan un servicio público son los que deben cumplir con la medida.

Pico y placa en Cali

Lunes 9 de mayo

Particulares: Placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m a 8:00 p.m)

Taxis: Placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)

Martes 10 de mayo

Particulares: Placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m a 8:00 p.m)

Taxis: Placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 6 y 7 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)

Miércoles 11 de mayo

Particulares: Placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m a 8:00 p.m)

Taxis: Placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 8 y 9 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)

Jueves 12 de mayo

Particulares: Placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m a 8:00 p.m)

Taxis: Placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 0 y 1 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)

Viernes 13 de mayo

Particulares: Placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 10:00 a.m y 4:00 p.m a 8:00 p.m)

Taxis: Placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)

Sábado 14 de mayo

Particulares: No aplica.

Taxis: Placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)

Domingo 15 de mayo

Particulares: No aplica.

Taxis: Placas terminadas en 3 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m)

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 6 y 7 (5:00 a.m., a 10:00 p.m)