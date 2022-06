Bogotá: Pico y placa para el 6, 7, 8, 9 y 10 de junio del 2022

La medida de Pico y placa en Bogotá sigue vigente en el mes de junio y se manejará de la siguiente manera los días 6, 7, 8, 9 y 10 de junio del 2022.

Pico y placa en Bogotá

Lunes 6 de enero

Particulares: placas terminadas en 0, 2, 4, 6, 8 (6:00 a.m., a 9:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (5:30 a.m., 9:00)

Servicio de transporte especial: placas terminadas en 9 y 0 (5:30 a.m., 9:00)

Martes 7 de enero

Particulares: placas terminadas en 1, 3, 5, 7, 9 (6:00 a.m., a 9:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (5:30 a.m., 9:00)

Servicio de transporte especial: placas terminadas en 1 y 2 (5:30 a.m., 9:00)

Miércoles 8 de enero

Particulares: placas terminadas en 0, 2, 4, 6, 8 (6:00 a.m., a 9:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (5:30 a.m., 9:00)

Servicio de transporte especial: placas terminadas en 3 y 4 (5:30 a.m., 9:00)

Jueves 9 de enero

Particulares: placas terminadas en 1, 3, 5, 7, 9 (6:00 a.m., a 9:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (5:30 a.m., 9:00)

Servicio de transporte especial: placas terminadas en 5 y 6 (5:30 a.m., 9:00)

Viernes 10 de enero

Particulares: placas terminadas en 0, 2, 4, 6, 8 (6:00 a.m., a 9:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 7 y 8 (5:30 a.m., 9:00)

Servicio de transporte especial: placas terminadas en 7 y 8 (5:30 a.m., 9:00 p.m.)

Sábado 11 de enero

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (5:30 a.m., 9:00)

Servicio de transporte especial: placas terminadas en 9 y 0 (5:30 a.m., 9:00 p.m.)