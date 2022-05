Bogotá: Pico y placa 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo del 2022

El Pico y placa en Bogotá sigue siendo la medida más importante de movilidad para contrarrestar la congestión vehícular en la capital del país.

Pico y Placa en Bogotá

Lunes 16 de mayo

Particulares: placas terminadas en 0, 2, 4, 6, 8 (6:00 a.m., 9:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)

Transporte Especial: placas terminadas en 3 y 4 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)

Martes 17 de mayo

Particulares: placas terminadas en 1, 3, 5, 7,9 (6:00 a.m., 9:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)

Transporte Especial: placas terminadas en 5 y 6 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)

Miércoles 18 de mayo

Particulares: placas terminadas en 0, 2, 4, 6, 8 (6:00 a.m., 9:00 p.m.)

Taxis: placas termina das en 7 y 8 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)

Transporte Especial: placas terminadas en 7 y 8 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)

Jueves 19 de mayo

Particulares: placas terminadas en 1, 3, 5, 7,9 (6:00 a.m., 9:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)

Transporte Especial: placas terminadas en 9 y 0 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)

Viernes 20 de mayo

Particulares: placas terminadas en 0, 2, 4, 6, 8 (6:00 a.m., 9:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)

Transporte Especial: placas terminadas en 1 y 2 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)

Sábado 21 de mayo

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)

Transporte Especial: placas terminadas en 3 y 4 (5:30 a.m., a 9:00 p.m.)