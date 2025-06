La Secretaría de Movilidad de Bogotá propuso un nuevo esquema de tarifas para quienes necesiten hacer intervenciones en el espacio público, como obras o eventos que afecten el tránsito. La idea es que estas actividades asuman parte de los costos técnicos y administrativos que generan, en un intento por aliviar el impacto de los más de 1.200 frentes de obra activos y mejorar la movilidad en la ciudad.

Estos serían los cobros por planes y estudios de tránsito

La iniciativa establece tarifas en Unidades de Valor Básico (UVB) para autorizaciones como Planes de Manejo de Tránsito (PMT), Estudios de Transporte y Tránsito (ETT) y diseños de señalización vial, entre otros. Los valores irían desde 42,98 hasta 537,22 UVB, lo que, con base en la UVB de $11.552 COP para 2025, significaría montos entre $496.500 y $6,2 millones COP.

Las entidades del Distrito estarán exentas del pago, pero deberán coordinar directamente los permisos, y las organizaciones sin ánimo de lucro podrían obtener beneficios si adelantan campañas educativas o de seguridad vial.

Fondos para movilidad sostenible e infraestructura vial

Según el Distrito, los recursos se destinarían al Programa de Movilidad Sostenible, incluido en el Presupuesto 2025 con una inversión proyectada de $32,57 billones COP. Este paquete financia obras como la remodelación de la Calle 13, nuevas cicloinfraestructuras, espacio público, y sistemas eléctricos de transporte. Bogotá ya cuenta con 620 km de ciclorrutas y una flota de 1.485 buses eléctricos, con los que reduce más de 94.000 toneladas de CO2 al año. La política busca consolidar estos avances.

Empresarios y ciudadanos expresan su preocupación

A pesar de las justificaciones oficiales, varios actores han mostrado inquietud. Empresarios de logística y organizadores de eventos consideran que estas tarifas elevan aún más los costos de operar en una ciudad marcada por el trancón permanente. Además, ciudadanos señalan que esta medida representa una carga adicional en un año ya marcado por el aumento del salario mínimo, los costos de trámites como licencias y matrículas, y el alto precio del transporte en general. Aunque el Distrito insiste en que la medida apunta a un mayor orden y sostenibilidad, el debate sigue abierto y se espera una fuerte participación ciudadana antes del 20 de junio.

¿Quiénes tendrían que pagar estas tarifas?

Las nuevas tarifas propuestas por la Secretaría de Movilidad no están dirigidas al ciudadano común, sino a empresas, entidades u organizadores de eventos que soliciten permisos para realizar actividades que afecten la movilidad o el uso del espacio público. Esto incluye obras en la vía, desvíos, ocupaciones temporales y eventos masivos. El objetivo es que quienes generen estas alteraciones cubran parte de los costos técnicos y administrativos que implica su autorización.

¿Se trata de un nuevo impuesto para los bogotanos?

No. La propuesta no corresponde a un impuesto general ni será cobrada automáticamente a todos los ciudadanos. Se trata de un cobro por trámite que se aplicará solo cuando haya una solicitud formal de intervención en la vía. Por tanto, los ciudadanos no tendrán que pagar nada extra, salvo que sean directamente responsables de una intervención que requiera autorización por parte de la Secretaría.