“Se les olvidó que contratamos a Montero”

La frase, autoría de Gustavo Serpa. De esta forma inicia la explicación acerca del poco movimiento que ha tenido Millonarios en materia de fichajes.

El representante del máximo accionista que tiene Millonarios respondió a muchas de las inquietudes que de alguna forma tienen los hinchas, preocupados porque no ven un buen movimiento de su equipo en materia de contrataciones.

“Ya se anunció una, que es la más importante y fue la solicitud del técnico. Ahora estamos tratando de completar nuestra plantilla. Nos pidieron un arquero, un central, un volante y un 9”, dijo Serpa a Caracol Radio. Explicó por qué en Millonarios no se pueden hacer fichajes de renombre.

“No vamos a renunciar a nuestra política de responsabilidad financiera. Vamos a hacer el esfuerzo que alcance”, afirmó. También declaró cuál es su posición con relación a los jugadores que salieron.

“Nosotros tomamos una política de realidad y responsabilidad financiera. No vamos a quebrar el equipo porque un jugador quiere ganarse más plata. Nosotros no lo vamos a hacer y no lo vamos a hacer. Esta es una empresa que tiene una realidad. Si hubiésemos entrado a fase de grupos hubiésemos ejecutado el dinero de otra manera”, aclaró Serpa.

Esa opción de certamen internacional tenía validez desde lo económico si Millonarios hubiese accedido a fase de grupos en Copa Libertadores. “Cuando un equipo entra a Copa nos lleva 4 o 5 dólares de ventaja”.