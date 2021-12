Millonarios complicó su clasificación a la gran final y esta noche deberá derrotar a Alianza Petrolera en Barrancabermeja para seguir soñando.

Uno de los factores determinantes del cuadro que dirige Albero Gamero ha sido el cambio de portero a lo largo del semestre, pues ni Juan Moreno, Christian Vargas y ahora Estaban Ruiz han convencido de lleno a la hinchada.

Sobre esto, uno de los autorizados para hablar es Nelson Ramos, portero que ya pasó por esa posición y se volvió un referente tras ganar Copa y Liga con el cuadro Embajador.

“Hoy día se la jugó con Ruiz, está indicando que Vargas y Moreno son arqueros que están esperando la oportunidad, no volvió a rotarlos. Tuvo un momento donde puso uno un juego, al otro salía entraba el otro portero y así. Ahora que llegó Ruiz tomó la decisión de ponerlo todos los partidos, vaya cómo le vaya. Él está madurando, el problema es que está en Millonarios y ahí no se puede madurar. El arquero que tape, sea de 19 o 50 años, tiene que saber dónde está, no le sirve nada más sino generar confianza y buenos resultados”, inició en entrevista del Futbolred.

Y agregó que su gusto “depende del estilo, creo que el profe necesita un arquero que juegue con los pies atrás. La salida es con los centrales, desde atrás. Está buscando un portero que maneje más los pies. La llegada de Montero se sentirá para el otro año. Es la madurez, está en Millonarios donde debe madurar rápido, el hincha no espera. Siempre alienta, está en todos momentos, pero debe tener un nivel regular, que lo sostenga y poder tener ese puesto con criterio”.