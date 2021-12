Millonarios: ¿Cristian Martínez Borja?

Otro nombre se suma a las especulaciones entre Millonarios y Junior. Además de Fernando Uribe y Daniel Giraldo, ¿hay algo por Martínez Borja?

Junior pretende hacer negocios para contar con Fernando Uribe y Daniel Giraldo en el 2022. Eso está claro. La idea está. ¿Hay algo firmado? No. De momento no, más allá de la idea de tenerlos y citarlos a exámenes médicos por aparentes acuerdos de palabra. Eso todavía no pasa ya que se mantiene con vínculo vigente en Millonarios y en competencia en la Liga BetPlay II-2021.

¿Qué es lo que se dice sobre Cristian Martínez Borja?

Es versión de la que hablaron los periodistas Guillermo Arango y Julián Capera en el programa Pola y Bola. Ante la situación de una posible partida de Fernando Uribe, el nombre de Martínez Borja surge como una opción para el cuadro albiazul. ¿Lo buscan? No, por ahora la intención en Millonarios es extender el vínculo con Fernando Uribe. Se busca negociar, sobre todo sabiendo qué competencias tendrá el equipo en 2022.

Está claro que una cosa será con la posibilidad de jugar Libertadores y las posibilidades económicas que eso significa. De ahí que la determinación no esté tomada en este momento. Pero como existe la posibilidad de su salida, empiezan los ofrecimientos para cubrir ese lugar y uno de ellos es el de Martínez Borja, quien no está siendo prioridad en Junior actualmente.

El atacante chocoano que volvió al fútbol colombiano luego de anotar 45 goles en 3 años con LDU Quito, en el cuadro rojiblanco lleva 3 tantos en 16 juegos con Junior (9 como titular). Si es que en el cuadro barranquillero contratan otro delantero tal cual parece ser la idea (Fernando Uribe, Carlos Bacca, Miguel Borja son opciones), se buscaría su salida. ¿Millonarios?

Tema Fernando Uribe y Daniel Giraldo (Pola y Bola)