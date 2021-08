Mackálister Silva: sobre la derrota ante Santa Fe y cómo reemplazar al ‘Chicho’ Arango

Millonarios perdió el liderato de la Liga BetPlay 2021-II tras perder 0-1, como local, ante Independiente Santa Fe en la cuarta jornada del torneo colombiano.

El Embajador viene con un pequeño bache tras perder dos partidos consecutivos -uno de Copa y el otro por Liga- por lo que ante Deportivo Cali buscará volver al triunfo.

Sobre esto y la ausencia que ha significado la partida de Cristian Arango a la MLS, habló el capitán del Embajador, David Mackálister Silva, para ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2.

“Creo que se puede hacer algo diferente con los compañeros que están, sin dejar pasar que ‘Chicho’ es un jugador distinto. Pero yo creo que con los jugadores que tenemos podemos hacer cosas importantes”, inició.

Y argumentó que “‘Chicho’ era un segundo 9, ocupaba a los centrales…Yo creo que el profe (Alberto Gamero) nos ha dicho cómo suplir la ausencia de Arango. Creo que tenemos variantes para ocupar el espacio que dejó”.

Sobre la derrota en el clásico ante Santa Fe, ‘Maca’ dijo que “nosotros sabemos que no fue un partido como el que queríamos, pero esto no nos puede marcar un ritmo como grupo. La consigna es no dejar entrar en un bache a Millonarios. Ganó bien Santa Fe porque se supo defender, pero nosotros no podemos perder el salir a buscar los partidos”.