Fuerte crítica a Gustavo Serpa por parte de un agente de jugadores

Juan Pablo Pachón, agente de jugadores, cuestiona la labor de Gustavo Serpa en Millonarios, institución que para él está lejos de un modelo de gestión óptimo.

Gustavo Serpa dice que en Colombia se debe implementar un fair play financiero. Solo así los clubes se medirán mucho mejor en los gastos. Habló de un equilibrio porque a instituciones como Millonarios le piden cifras desproporcionadas por jugadores.

El modelo de Serpa en el club se basa en una “responsabilidad financiera”, como él mismo lo describe. No gasta más de lo que tiene. Proyecta jóvenes. Cubre las necesidades del plantel con futbolistas ajustados a un presupuesto, del que no se sale.

Sus postulados son ampliamente debatidos por parte de los hinchas. Críticas de las cuales el dirigente cree, en algunos casos, son provocadas por “bodegas” a su vez manejadas por ciertos empresarios.

Esta vez, quien se encuentra en debate con Serpa es un agente de jugadores. Juan Pablo Pachón, representante de Miguel Borja, fue abordado por Semana. De las declaraciones más recientes de Serpa, así como anteriores afirmaciones del dirigente, en especial cuando atacó a los equipos pequeños (“de garaje”), Pachón tuvo varias consideraciones.

“Poner mínimamente en tela de juicio los gastos de una institución como la de Junior de Barranquilla no solo demuestra la falta de visión y conocimiento, pero es incoherente. Seguramente, Serpa no conoce y no tiene experiencia el mercado de venta y compra de jugadores, de los beneficios de Conmebol por clasificaciones a Copa Libertadores (…)”, dijo Serpa, en una de sus tantas consideraciones sobre Millonarios. Aquí pueden ver la entrevista completa.

Pachón siente que el club azul no tiene gestión administrativa: “Veo equipos como Junior, Nacional y Cali que invierten organizadamente, pero así como invierten producen y son excelentes vendedores porque están muy bien posicionados y existen a nivel internacional”.

De Millonarios dice que en los últimos 25 años no ha aportado ni un jugador referente a la Selección Colombia. También sobre sus ventas de jugadores: “han sido a ligas menores como la MLS por valores inferiores a los 2 millones de dólares”.

La gestión de Serpa no es la mejor, en palabras del representante de jugadores: “no es una vitrina reconocida” y sus compras de futbolistas con salarios elevados no fueron exitosas. Pachón citó el caso de Santiago Montoya: “el club pagó 1,5 millones de dólares y desafortunadamente el jugador terminó yéndose libre”. De esa experiencia fallida en Millonarios dejó suelto, con cierta suspicacia que “la gran mayoría de operaciones de jugadores eran llevadas a cabo siempre con el mismo agente de jugadores”.