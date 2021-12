Fernando Uribe y su mensaje por lo sucedido con Millonarios

Fernando Uribe se despidió del 2021 en Millonarios con la frustración del arco cerrado, la pena que aflige a un goleador.

De cualquier manera, el hincha Embajador agradece el esfuerzo. No guarda rencor por él. Todo lo contrario, el clamor popular se in clina para que exista alguna pequeña opción de poder verlo vestido con la armadura sagrada del cuadro azul en el 2022.

No es sencillo el tema, ya que el Junior de Barranquilla le hizo una propuesta muy fuerte. Difícil de igualar en Millonarios. Uribe tendría todo listo para cambiar de club en el fútbol colombiano.

Mientras tanto, el goleador azul rompió el silencio. Aún no se refirió en absoluto a ese tema de una eventual salida. Sí matizó en su mensaje conceptos acerca de lo sucedido con el cuadro azul en este 2021. De su culminación de temporada y el esfuerzo hecho para salir campeón.

“Que la última imagen empañe tantas cosas lindas vividas durante un año maravilloso me parece de esos caprichos de la vida que no tienen explicación, pero eso no determina la valentía y el coraje que ha tenido este grupo”, es parte de ese mensaje divulgado por Uribe en su cuenta oficial de Instagram.