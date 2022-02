Diego Herazo y la verdadera razón por la que eligió Millonarios

Diego Herazo fue uno de los refuerzos que llegó para este 2022 a Millonarios y tras seis partidos, ayer contra el Deportivo Cali anotó su segundo gol del torneo.

Este fue uno de los últimos refuerzos que confirmó el Embajador. Según el delantero, lo de Millonarios no era la única opción; habían más equipos del FPC interesados en sus servicios, incluso desde el balompié del exterior. Ante esto, el ariete de 25 años explicó para Win Sports la razón por la que eligió el cuadro azul de la capital.

“Veníamos hablando desde el año pasado. Por ahí desde octubre. Tenía varias opciones para salir de Colombia, pero me gustó mucho el proyecto de Millonarios; tengo muchos compañeros que trabajaron conmigo y siempre me gustó el proyecto y el plan de Millonarios, es de los mejores equipos de Colombia y eso me sedujo”, inició.

Sobre el repunte de Millonarios dijo que “Tenemos un gran equipo, un equipo que siempre quiere ganar y para eso estamos trabajando y así poder llegar contra Fluminense de la mejor forma y poder clasificar”.