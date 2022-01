¿Cuál es el problema en Millonarios con Andrés Román?

La hinchada de Millonarios ahora lidia con una serie de versiones, según las cuales el lateral derecho Andrés Román se iría del club, sin dejarle un solo peso.

Parece caótico. La letra menuda es así de tajante. Millonarios se encuentra expuesto a un serio riesgo en la medida que pase el tiempo y no pueda concertar una extensión del contrato que tiene con Andrés Román.

A hoy, ido Emerson Rodríguez a la MLS, Román es el jugador sobre el cual se depositan las expectativas económicas y deportivas. Cartel internacional posee, aún pese al inconveniente con Boca Juniors y lo perjudicial que en ese momento fue el pase caído para su carrera deportiva.

Millonarios todavía puede salir beneficiado en caso de una transferencia internacional, pero solo hasta mitad de año. En junio vence el contrato del jugador y aunque han existido acercamientos con Román y su representante todavía están distantes las posiciones.

Si dejan pasar el tiempo, en el club azul no solo se exponen a que el jugador salga, sino que no dejaría un solo peso a las arcas Embajadoras. No se conocen cuáles son las razones para estar lejos de un acuerdo en la extensión de su contrato, de si existe algo más allá de lo económico.

Lo cierto es que en Millonarios corren el riesgo de perder una posible entrada de dinero, sumado al cometido de reservarse un 20% en caso de otra futura venta del jugador, una vez sea concretada alguna opción internacional para él.

Andrés jugó un poco más de 20 minutos en el amistoso internacional de la Selección Colombia contra Honduras, con victoria 2 – 1 para la Tricolor. Stiven Vega fue titular, con presencia todo el compromiso. Mientras tanto, Llinás participó de la contienda a partir del minuto 79.