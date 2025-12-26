El Manchester United vuelve a ser protagonista de una tradición histórica del fútbol inglés y rompe la rutina habitual del calendario. En una temporada marcada por ajustes, viajes y un calendario más exigente, los ‘Red Devils’ decidieron mantener viva una costumbre que se remonta a más de un siglo, siendo el único club que salta a la cancha apenas un día después de Navidad. El duelo ante Newcastle no solo concentra miradas por lo deportivo, sino también por el contexto especial que lo rodea en la Premier League.

La reorganización del curso 2025-2026, impactada por la inclusión del nuevo formato del Mundial de Clubes y la sobrecarga de compromisos, llevó a que la mayoría de equipos optaran por disputar la jornada 18 durante el fin de semana. En ese escenario, el partido en Old Trafford adquiere un valor simbólico y competitivo que lo convierte en uno de los focos del cierre de año en Inglaterra.

Manchester United vs Newcastle: horarios, canales TV y señales streaming para ver HOY

COLOMBIA: 3:00 p.m. | ESPN y Disney +

3:00 p.m. | ESPN y Disney + ESPAÑA: 9:00 p.m. | DAZN y DAZN 1 Bar (dial 148 de Movistar Plus+)

9:00 p.m. | DAZN y DAZN 1 Bar (dial 148 de Movistar Plus+) ARGENTINA: 5:00 p.m. | ESPN y Disney +

5:00 p.m. | ESPN y Disney + MÉXICO: 2:00 p.m. | FOX One

2:00 p.m. | FOX One MIAMI: 3:00 p.m. | NBC o USA Network en DirecTV (prueba gratuita)

3:00 p.m. | NBC o USA Network en DirecTV (prueba gratuita) INGLATERRA: 8:00 p.m. | Sky Sports y TNT Sports

Un cierre de año clave para el Manchester United

El Manchester United atraviesa un momento de altibajos en la Premier League, con actuaciones que todavía no logran consolidar una tendencia positiva. Pese a ello, el equipo se mantiene relativamente cerca de los puestos que otorgan clasificación a copas europeas y entiende que hacerse fuerte en casa puede marcar la diferencia en este tramo final del año.

Tras la derrota frente a Aston Villa, el énfasis estará en recuperar equilibrio y control en el mediocampo, un aspecto que ha condicionado varios resultados recientes. La intención es imponer ritmo desde el arranque y transformar la posesión en situaciones claras que le permitan manejar el partido con mayor autoridad.

Ruben Amorim deposita su confianza en la jerarquía de Casemiro para ordenar el juego y en la movilidad de Mason Mount como nexo entre líneas. En ofensiva, el protagonismo vuelve a recaer sobre Bryan Mbeumo, quien se ha convertido en la principal referencia de gol del equipo en este tramo del campeonato.

Newcastle busca dar el golpe fuera de casa

El panorama para Newcastle no es del todo distinto. El equipo llega a Old Trafford con la sensación de haber dejado escapar puntos valiosos en fechas recientes. El empate frente a Chelsea, luego de contar con una ventaja de dos goles, expuso nuevamente las dificultades para sostener resultados, sobre todo lejos de St. James’ Park.

Eddie Howe apuesta por la energía de un plantel joven que empieza a asumir mayor protagonismo. Nombres como Nick Woltemade y Lewis Miley aportan dinamismo, mientras que la experiencia y liderazgo de Bruno Guimarães resultan clave para equilibrar al equipo y competir en uno de los estadios más exigentes de Inglaterra.

Lo que viene tras este duelo de Premier League

El calendario no se detiene para ninguno de los dos. El Manchester United cerrará el año como local frente a Wolverhampton, con la obligación de sumar para mejorar su posición en la tabla. Newcastle, en cambio, deberá trasladar su lucha por puntos a Turf Moor, donde lo espera Burnley, en un compromiso que marcará la transición hacia la segunda mitad de la temporada.

¿Qué es el Boxing Day y por qué cambia en esta temporada?

El Boxing Day es una tradición centenaria del fútbol inglés que establece la disputa de la mayoría de partidos de la Premier League el 26 de diciembre, un día después de Navidad. Desde finales del siglo XIX, esta jornada se ha convertido en una fecha emblemática para aficionados y clubes.

Sin embargo, en la temporada 2025-2026 el formato presenta un cambio significativo: solo se jugará un encuentro, precisamente Manchester United vs Newcastle. La Premier League explicó que la decisión responde a la expansión de los torneos europeos y al aumento de partidos entre semana, priorizando el descanso de los equipos. La entidad aseguró que la tradición regresará con normalidad en 2026, cuando el 26 de diciembre volverá a coincidir con sábado.