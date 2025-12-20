La Jornada 17 de la Premier League presenta uno de los partidos más atractivos del fin de semana con el choque entre Tottenham Hotspur y Liverpool FC, dos equipos obligados a ganar para no perder terreno en la lucha por los puestos europeos. El compromiso se jugará el sábado 20 de diciembre, desde las 18:30 en España y las 12:30 en Colombia, en un escenario de primer nivel como el Tottenham Hotspur Stadium.

Aunque ninguno de los dos llega instalado en el top 5 del campeonato, el contexto convierte este duelo en un partido clave. Liverpool necesita confirmar una reacción tras un tramo irregular, mientras que Tottenham busca hacerse fuerte en casa para acercarse a los puestos de competencias internacionales en una liga cada vez más ajustada.

Detalles del partido: Tottenham vs Liverpool

Competencia: Premier League 2025-26 – Jornada 17

Premier League 2025-26 – Jornada 17 Estadio: Tottenham Hotspur Stadium, Londres

Tottenham Hotspur Stadium, Londres Capacidad: Más de 62.000 espectadores

Más de 62.000 espectadores Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025

Sábado 20 de diciembre de 2025 Hora: 18:30 en España | 12:30 en Colombia

Premier League: Dónde ver Tottenham vs Liverpool en TV y online

Estas son las señales oficiales para seguir el partido en vivo:

España: DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar

Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium (streaming)

en TV y (streaming) México: HBO Max

Estados Unidos: NBC Sports App y Peacock

Inglaterra: Sky Sports.

A qué hora es el partido de Tottenham, país por país

España: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Venezuela, Bolivia: 1:30 p.m.

1:30 p.m. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 2:30 p.m.

2:30 p.m. México (CDMX): 11:30 a.m.

11:30 a.m. Estados Unidos: Costa Este: 12:30 p.m. Centro: 11:30 a.m. Pacífico: 9:30 a.m.

Reino Unido: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Italia, Francia, Alemania: 6:30 p.m.

Probables alineaciones de Tottenham y Liverpool

Tottenham Hotspur: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; Palhinha, Lucas Bergvall; Mohammed Kudus, Xavi Simons, Kolo Muani; Richarlison. DT: Thomas Frank.

Liverpool FC: Alisson Becker; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Federico Chiesa, Curtis Jones, Florian Wirtz; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Así llega Tottenham al partido

El Tottenham afronta esta jornada ubicado en la posición 11 de la tabla, con 22 puntos en 16 partidos, una campaña irregular que no termina de consolidarse. El equipo londinense ha alternado buenas actuaciones con tropiezos inesperados, lo que le ha impedido dar el salto definitivo hacia la zona alta.

La principal fortaleza de los Spurs pasa por su propuesta ofensiva y por el talento en el mediocampo, con jugadores como Xavi Simons y Mohammed Kudus, encargados de conectar líneas y generar peligro. En defensa, el regreso de Cristian Romero y la solidez de Micky van de Ven serán claves para contener a un rival con múltiples variantes ofensivas.

Jugar en el Tottenham Hotspur Stadium representa una oportunidad inmejorable para recortar distancia con los equipos que lo preceden y mandar un mensaje en una Premier League donde cada jornada pesa.

El momento del Liverpool de Arne Slot

Liverpool llega al compromiso en la séptima casilla, con 26 puntos en 16 partidos, una posición que no refleja del todo sus aspiraciones. El equipo dirigido por Arne Slot ha mostrado fases de buen fútbol, pero también momentos de desconcentración que le han costado puntos valiosos.

La experiencia de Virgil van Dijk en defensa y la jerarquía de Alexis Mac Allister en el mediocampo siguen siendo pilares fundamentales. En ataque, la movilidad de Florian Wirtz y la presencia de Hugo Ekitike buscan darle mayor profundidad a un equipo que necesita mejorar su efectividad en partidos grandes.

Sumar en Londres es clave para el Liverpool, no solo para escalar posiciones, sino también para reafirmar su candidatura a pelear por puestos de Champions League en la segunda mitad de la temporada.

Un clásico moderno con impacto en la tabla

Tottenham vs Liverpool es uno de esos duelos que trascienden la clasificación momentánea. Con transmisión asegurada en Europa y América, el partido del sábado 20 de diciembre promete intensidad, ritmo alto y puntos decisivos en la carrera por Europa. En una Premier League tan apretada, ganar este tipo de enfrentamientos directos puede marcar la diferencia en el tramo final del campeonato.