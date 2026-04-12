La Premier League entra en un tramo decisivo y ofrece uno de los partidos más atractivos del calendario. Chelsea recibe a Manchester City en Stamford Bridge, en un duelo que puede influir directamente en la pelea por el título y en la clasificación a competiciones europeas.

El encuentro se jugará el domingo 12 de abril y tendrá transmisión internacional en distintas plataformas de televisión y streaming. Compartimos todos los detalles sobre dónde ver Chelsea vs Manchester City en vivo, los horarios por país, las probables alineaciones y el contexto de ambos equipos en la tabla.

Dónde ver Chelsea vs Manchester City en TV y online, emisión en directo

La transmisión del partido estará disponible en las siguientes plataformas:

España: DAZN .

. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium .

y . México: HBO Max .

. Estados Unidos: Peacock y Fubo Sports .

y . Inglaterra: Sky Sports.

¿A qué hora es Chelsea vs Manchester City? Horarios por país

El partido correspondiente a la jornada de Premier League se disputará en los siguientes horarios:

España: 17:30

17:30 Colombia: 10:30

10:30 Inglaterra: 16:30

16:30 México (CDMX): 09:30

09:30 Argentina: 12:30

12:30 Chile: 12:30

12:30 Estados Unidos (ET): 10:30

10:30 Estados Unidos (PT): 07:30.

El estadio del partido entre Chelsea y Manchester City: Stamford Bridge

El duelo se disputará en Stamford Bridge, en Londres, con capacidad para más de 40.000 espectadores. Es la casa histórica del Chelsea y uno de los escenarios tradicionales del fútbol inglés.

Cómo llegan Chelsea y Manchester City a la jornada de la Premier League

Manchester City arranca la jornada en la segunda posición con 61 puntos, a nueve del líder, Arsenal, aunque con dos partidos menos disputados. El equipo dirigido por Pep Guardiola depende de sí mismo para ser campeón: si gana los ocho encuentros que le restan, se quedará con el título. Este compromiso es el primero de esa serie decisiva.

Chelsea, por su parte, ocupa la sexta casilla con 48 unidades. El conjunto dirigido por Liam Rosenior busca consolidarse en puestos europeos y necesita sumar ante un rival directo en la parte alta de la tabla.

Historial de enfrentamientos entre Chelsea y Manchester City

El primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes tuvo lugar en 1907, cuando empataron 2-2 en la antigua Primera División en Stamford Bridge.

Chelsea y Manchester City se han enfrentado 181 veces en todas las competiciones. Chelsea ha ganado 71 partidos, el City 68 y se registran 42 empates, lo que demuestra una rivalidad históricamente equilibrada.

Un dato relevante es que Chelsea no vence al City desde la final de la Liga de Campeones de 2021, cuando Thomas Tuchel dirigía a los Blues. Desde entonces, el conjunto de Guardiola ha logrado imponer una racha favorable en los enfrentamientos recientes.

Probables alineaciones de Chelsea vs Manchester City

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo, Pedro Neto; Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro. DT: Liam Rosenior.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Ficha del partido Chelsea vs Manchester City

Competencia: Premier League

Fecha: Domingo 12 de abril

Hora: 17:30 (España) | 10:30 (Colombia)

Estadio: Stamford Bridge, Londres

Capacidad: Más de 40.000 espectadores.

Situación en la tabla:

Manchester City: 2° con 61 puntos (2 partidos menos que el líder)

Chelsea: 6° con 48 puntos.