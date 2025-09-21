La Premier League 2025-26 presenta uno de sus partidos más esperados de la temporada: Arsenal vs Manchester City, un choque de alto voltaje entre dos de los principales candidatos al título. El Emirates Stadium será el escenario de un duelo que promete emociones fuertes, con los de Mikel Arteta buscando consolidar su buen arranque y los de Pep Guardiola intentando recuperar terreno tras un inicio irregular.

El compromiso se jugará el domingo 21 de septiembre, con inicio a las 17:30 en España y las 10:30 en Colombia. Con más de 60 mil espectadores en las gradas, Londres se vestirá de gala para presenciar un enfrentamiento que puede marcar tendencia en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

Dónde ver Arsenal vs Manchester City en TV y online

El partido tendrá transmisión oficial en distintas plataformas internacionales:

España : Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones (M60 O115) y M+ #Vamos Bar 2 (305). También se podrá seguir en DAZN 1 (M70) y DAZN 1 Bar (Movistar-148).

: Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones (M60 O115) y M+ #Vamos Bar 2 (305). También se podrá seguir en DAZN 1 (M70) y DAZN 1 Bar (Movistar-148). Colombia y resto de Sudamérica : ESPN en TV y Disney Plus vía streaming.

: ESPN en TV y Disney Plus vía streaming. México : FOX Caliente TV.

: FOX Caliente TV. Estados Unidos : Peacock.

: Peacock. Reino Unido: Sky Sports en todas sus plataformas.

De esta forma, los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir en vivo este clásico moderno del fútbol inglés.

Horarios del partido de la Premier League en distintos países

Además de España y Colombia, el Arsenal vs Manchester City se jugará en estos horarios internacionales:

Argentina: 12:30 horas

Chile: 11:30 horas

México: 09:30 horas

Estados Unidos (Este): 11:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 08:30 horas

Reino Unido: 16:30 horas

Portugal: 16:30 horas

Francia: 17:30 horas

Alemania: 17:30 horas

Italia: 17:30 horas

La amplia franja horaria garantiza la cobertura global de un encuentro que capta la atención de millones de aficionados.

Probables alineaciones de Arsenal y Manchester City

Arsenal: David Raya; Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurrien Timber; Martín Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino, Noni Madueke; Gabriel Martinelli y Viktor Gyokeres. DT: Mikel Arteta.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Rodri, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Los Gunners confían en la conexión de Rice, Merino y Martinelli para imponerse en casa, mientras que el City deposita sus esperanzas en la capacidad goleadora de Erling Haaland.

Así llegan Arsenal y Manchester City a la Jornada 5 de la Premier League 2025-26

El Arsenal de Mikel Arteta atraviesa un inicio positivo. Con 9 puntos en 4 jornadas, se ubica en los primeros lugares de la clasificación. Además, viene de un debut triunfal en la Champions League, imponiéndose con autoridad sobre el Athletic Club en Bilbao, lo que aumentó la confianza en el grupo.

El Manchester City, en cambio, no ha tenido la regularidad esperada en la liga inglesa. Apenas suma 6 puntos de 12 posibles y se ubica en la mitad de la tabla. Sin embargo, el triunfo sobre Napoli (2-0) en la Champions League le devolvió confianza al conjunto de Pep Guardiola, que busca trasladar esa dinámica positiva a la Premier.

El choque en el Emirates se presenta como una cita clave para ambos equipos: el Arsenal quiere consolidar su liderato y el Manchester City necesita un golpe de autoridad para volver a la pelea por los primeros puestos.