La Carabao Cup define a su campeón con un duelo de lujo en Londres. Arsenal y Manchester City se enfrentan en la gran final, en un partido que promete intensidad, talento y una nueva página en la historia del torneo.

El encuentro se jugará el domingo 22 de marzo y tendrá transmisión internacional en distintas plataformas, dependiendo del país. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partidazo del fútbol inglés en vivo, los horarios por país, las probables alineaciones, el camino de ambos equipos hasta la final y su historial en la competencia.

¿A qué hora es la final entre Arsenal y Manchester City? Horarios por país

La final se disputará en los siguientes horarios:

España: 17:30

17:30 Colombia: 11:30

11:30 Inglaterra: 16:30

16:30 México (CDMX): 10:30

10:30 Argentina: 13:30

13:30 Chile: 13:30

13:30 Estados Unidos (ET): 11:30

11:30 Estados Unidos (PT): 08:30.

Dónde ver Arsenal vs Manchester City, final de la Carabao Cup, en TV y online

La transmisión oficial de la final estará disponible de la siguiente manera:

España: No hay transmisión confirmada.

No hay transmisión confirmada. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium online.

en TV y online. México: ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Estados Unidos: CBS Sports Golazo y Paramount+ .

y . Inglaterra: Sky Sports.

El escenario de la final de la EFL Cup: Wembley

La final se jugará en el mítico Wembley Stadium, en Londres, con capacidad para 90.000 espectadores. Es el escenario habitual de las grandes finales del fútbol inglés y símbolo de momentos históricos. Ofrecerá el marco perfecto para un choque entre dos proyectos consolidados que buscan sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Cómo llegaron Arsenal y Manchester City a la final de la Carabao Cup

Arsenal superó un recorrido exigente para instalarse en la final. Eliminó a Port Vale (0-2), Brighton & Hove Albion (2-0), Crystal Palace (1-1 y triunfo en penaltis) y Chelsea (2-3 y 1-0 en la serie). El equipo dirigido por Mikel Arteta mostró solidez defensiva y capacidad de reacción en momentos clave.

Manchester City también dejó rivales importantes en el camino: Huddersfield Town (0-2), Swansea City (1-3), Brentford (2-0) y Newcastle United (0-2 y 3-1). El conjunto de Pep Guardiola confirmó su regularidad en competiciones de copa y vuelve a una final con la ambición de ampliar su dominio reciente.

Títulos de Arsenal y Manchester City en la Carabao Cup

Arsenal busca su tercer título en la competencia. Ganó la Carabao Cup en las temporadas 1986-87 y 1992-93, y ahora aspira a cortar una larga espera.

Manchester City, en cambio, va por su novena coronación. Su título más reciente fue en 2020-21 y conquistó el trofeo en cuatro ocasiones bajo la dirección de Pep Guardiola, consolidándose como uno de los grandes dominadores del torneo en la última década.

Probables alineaciones de Arsenal vs Manchester City en la final de la EFL Cup

Arsenal FC: Kepa Arrizabalaga; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Kai Havertz, Eberechi Eze; Bukayo Saka y Leandro Trossard. DT: Mikel Arteta.

Manchester City: James Trafford; Matheus Nunes, Ruben Dias, John Stones, Rayan Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, Nico O’Reilly; Rayan Cherki, Erling Haaland y Antoine Semenyo. DT: Pep Guardiola.

Ficha del partido Arsenal vs Manchester City

Competencia: Final de la Carabao Cup

Fecha: Domingo 22 de marzo

Hora: 17:30 (España) | 11:30 (Colombia)

Estadio: Wembley Stadium, Londres

Capacidad: 90.000 espectadores.