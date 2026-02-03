La Carabao Cup entra en su recta decisiva con un duelo de alto impacto entre dos gigantes de Londres. Arsenal y Chelsea se enfrentan por el pase a la final en el partido de vuelta de la semifinal, tras una ida vibrante que dejó la serie abierta y con ventaja mínima para los Gunners.

El encuentro se disputará el martes 3 de febrero, desde las 21:00 en España e Inglaterra y las 15:00 en Colombia, en un escenario emblemático del fútbol inglés. A continuación, todos los detalles para ver el partido en vivo, con horarios por país, canales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y el camino de ambos equipos hasta esta instancia.

Horario de Arsenal vs Chelsea, país por país

Inglaterra / España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Dónde ver Arsenal vs Chelsea en TV y online, semifinal de la EFL Cup

España: No hay señal confirmada en vivo para este partido.

Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium vía streaming

México: ESPN 2 en TV y Disney+ Premium online

Estados Unidos: Paramount+

Inglaterra: Sky Sports.

Dónde se juega la semifinal de la Carabao Cup

El partido tendrá lugar en el Emirates Stadium, casa del Arsenal y uno de los estadios más modernos del país, con capacidad para más de 60.000 espectadores. El ambiente será determinante en una eliminatoria que se define por detalles y con boleto a la final en juego.

Cómo quedó el partido de ida de la semifinal entre Chelsea y Arsenal

La serie comenzó el 14 de enero en Stamford Bridge y dejó un espectáculo de goles. Arsenal ganó 2-3 como visitante, un resultado clave que le permite encarar la vuelta con ventaja. Los goles de los Gunners fueron obra de Ben White, Viktor Gyökeres y Martín Zubimendi, mientras que Alejandro Garnacho marcó un doblete para el Chelsea y mantuvo viva la eliminatoria.

Con ese marcador, al Chelsea le sirve ganar por un gol para forzar la prórroga, mientras que una victoria por dos tantos lo metería directamente en la final. Arsenal, por su parte, avanzará con un triunfo o un empate.

Así llegaron Arsenal y Chelsea a la semifinal

Arsenal construyó su camino eliminando a Port Vale (0-2), Brighton & Hove Albion (2-0) y Crystal Palace en una serie que se definió por penaltis. El equipo de Mikel Arteta mostró solidez y carácter en cada ronda, atributos que vuelve a necesitar en un cruce de máxima exigencia.

Chelsea avanzó tras superar a Lincoln City (1-2), Wolverhampton (3-4) y Cardiff City (1-3). El conjunto dirigido por Liam Rosenior se destacó por su capacidad ofensiva, aunque llega a la vuelta obligado a corregir errores defensivos para revertir la serie.

Probables alineaciones del partido entre Arsenal y Chelsea

Arsenal: Kepa Arrizabalaga; William Saliba, Piero Hincapié, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber; Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard, Leandro Trossard; Gabriel Jesus y Noni Madueke. DT: Mikel Arteta.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Pedro Neto y Joao Pedro. DT: Liam Rosenior.

Claves del Arsenal vs Chelsea

Serie abierta: ventaja mínima para Arsenal tras la ida.

ventaja mínima para Arsenal tras la ida. Escenario decisivo: el Emirates Stadium puede inclinar la balanza.

el Emirates Stadium puede inclinar la balanza. Duelo táctico: control del mediocampo y efectividad en áreas.

control del mediocampo y efectividad en áreas. Objetivo común: un lugar en la final de la Carabao Cup.

Ficha del partido entre Arsenal y Chelsea en el Emirates

Competición: Carabao Cup – Semifinal (vuelta)

Carabao Cup – Semifinal (vuelta) Fecha: Martes 3 de febrero

Martes 3 de febrero Hora: 21:00 (Inglaterra/España) | 15:00 (Colombia)

21:00 (Inglaterra/España) | 15:00 (Colombia) Estadio: Emirates Stadium, Londres

Emirates Stadium, Londres TV y streaming: Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium México: ESPN 2 y Disney+ Premium EE. UU.: Paramount+ Inglaterra: Sky Sports



Un clásico londinense con boleto a la final, tensión máxima y un Emirates Stadium que promete ser protagonista en una noche decisiva de la Carabao Cup.