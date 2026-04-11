La Premier League entra en la Jornada 32 con un partido determinante en la pelea por el título. Arsenal recibe a Bournemouth en el Emirates Stadium, en un duelo que puede mantener al líder en la cima o abrir la puerta a un cambio en la clasificación.

El encuentro se jugará el sábado 10 de abril y tendrá transmisión internacional en televisión y plataformas digitales. Compartimos los detalles sobre dónde ver Arsenal vs Bournemouth en vivo, los horarios por país, las probables alineaciones y el presente de ambos equipos en la Premier League.

Dónde ver Arsenal vs Bournemouth en TV y online, Premier League

La transmisión del partido estará disponible en las siguientes plataformas:

España: aplicación de DAZN y DAZN 1 (Movistar Plus+ 71).

aplicación de y DAZN 1 (Movistar Plus+ 71). Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium online.

en TV y online. México: HBO Max .

. Estados Unidos: Universo , Telemundo y USA Network .

, y . Inglaterra: Sky Sports.

Las opciones digitales permiten seguir el encuentro en vivo desde dispositivos móviles, tablets o Smart TV según la región.

¿A qué hora es Arsenal vs Bournemouth? Horarios por país

El compromiso correspondiente a la Jornada 32 se disputará en los siguientes horarios:

España: 13:30

13:30 Colombia: 06:30

06:30 Inglaterra: 12:30

12:30 México (CDMX): 05:30

05:30 Argentina: 08:30

08:30 Chile: 08:30

08:30 Estados Unidos (ET): 06:30

06:30 Estados Unidos (PT): 03:30.

El estadio del partido entre Arsenal y Bournemouth: Emirates Stadium

El duelo se disputará en el Emirates Stadium, en Londres, con capacidad para más de 60.000 espectadores. El escenario será determinante en un tramo decisivo del campeonato.

Arsenal ha hecho del Emirates un fortín durante la temporada y buscará sostener esa fortaleza ante un Bournemouth que llega con una racha destacada.

Cómo llegan Arsenal y Bournemouth a la Jornada 32 de la Premier League

Arsenal es el líder de la clasificación con 70 puntos en 31 partidos. Comparte puntaje con el segundo, Manchester City, aunque este último tiene un partido menos disputado. El equipo dirigido por Mikel Arteta ganó sus cuatro encuentros más recientes y acumula ocho jornadas consecutivas sin derrotas, consolidando su candidatura al título.

Bournemouth ocupa la casilla 13 con 42 unidades. El equipo dirigido por Andoni Iraola atraviesa una racha positiva: está invicto en los últimos 11 partidos, aunque empató los cinco más recientes. Esa solidez le ha permitido alejarse de la zona baja y mantener aspiraciones de cerrar la temporada en la mitad superior de la tabla.

Probables alineaciones de Arsenal vs Bournemouth

Arsenal FC: David Raya; Ben White, William Saliba, Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Kai Havertz, Christian Norgaard; Max Dowman, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Bournemouth: Dorde Petrović; Álex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Ryan Christie, Alex Scott, Rayan, Eli Junior Kroupi, Marcus Tavernier; Evanilson. DT: Andoni Iraola.

Ficha del partido Arsenal vs Bournemouth

Competencia: Premier League – Jornada 32

Fecha: Sábado 10 de abril

Hora: 13:30 (España) | 06:30 (Colombia)

Estadio: Emirates Stadium, Londres

Capacidad: Más de 60.000 espectadores

Situación en la tabla:

Arsenal: 1° con 70 puntos en 31 partidos

Bournemouth: 13° con 42 puntos en 31 partidos.