Wilson Morelo, Santa Fe y la novedad que confirmó el presidente

Acerca del regreso de Wilson Morelo a Santa Fe han surgido diversas versiones. Todas en el ámbito periodístico. Lo oficial lo aclaró Eduardo Méndez.

Es la continuidad que ya había dado el mismo Wilson Morelo off the record en un diálogo con el periodista Carlos Alemán (Win Sports). En ese momento y a través suyo, el goleador dijo: “No sé de dónde sacan eso porque yo todavía estoy acá con Colón. Tengo un año de contrato. Apenas me voy a reunir con ellos a ver si podemos llegar a un acuerdo después de la final contra River, que es el 18 de diciembre. De resto no sé. Irresponsable la información que está saliendo”.

Respuesta de Eduardo Méndez sobre el regreso de Wilson Morelo a Santa Fe

La dio en entrevista en Blog Deportivo (Blu Radio): “Es un buen jugador, lo quiere toda la afición. Toca esperar el tiempo y si se llega a un acuerdo con nosotros. Todavía no puedo decir nada. Él tiene un año más de contrato”, informó el presidente sobre la actualidad del club con Wilson Morelo y la intención de tenerlo nuevamente en el plantel.

La situación es clara. Es un jugador con contrato vigente en Colón de Santa Fe. Por ende y más allá de algún movimiento que se esté haciendo, no se puede asegurar que volverá. Sí se sabe que hay una intención de parte del jugador de dar por terminado su vínculo con dicho club. Cuando eso pase, Santa Fe tendrá prioridad. La pregunta es: ¿Eso puede ser en el mercado de fichajes de fin de año?

Se intentará. De momento el futbolista está concentrado en el último reto del año con Colón. Cuando eso suceda y se tenga la reunión esperada con los directivos, se sabrá si está para volver a Santa Fe o no. El club quiere.