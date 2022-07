Harold Rivera: “No puede haber otro torneo donde Santa Fe no esté en las finales”

Independiente Santa Fe ganó por primera vez en la Liga Betplay 2022 – II con gol de Harold Rivera, quien gritó por primera vez con el ‘cardenal’.

Sobre esto habló el mediocampista del cuadro capitalino con Win Sports, quien mostró su felicidad por hacer un gol con esa camiseta que ha sido importante para toda su familia. Además hizo referencia a lo importante que ha sido la ‘roca’ Sánchez para él dentro del club.

Sobre la victoria ante Cortuluá dijo que “emocionalmente, era importante ganar este partido porque veníamos de dos empates, veníamos buscando la victoria, se nos había escapado y nos sentíamos con la responsabilidad de iniciar en El Campín ganado, nos queríamos apoyar en una victoria, porque así es más fácil corregir, es más llevadera la semana. Necesitábamos la victoria para saber que sí podemos ganar puntos, que si uno gana, se acostumbra a ganar y así el camino se hace muy fácil”.

Luego habló del gol: “No me imaginaba como iba a ser la jugada, pero si como le iba a dar gracias a Dios por el gol, quería agradecerle y dedicárselo a mi familia. Simplemente, la oportunidad se dio, estuvimos trabajando este tipo de jugadas, llegar hasta ahí se trabaja dentro de la semana, todo ese tipo de jugadas es al trabajo colectivo. Gracias a Dios estábamos varios en posición de gol y bueno puede empalmarlo yo. Estamos formando algo como equipo que a dar frutos”.

Carlos Sánchez, su gran amigo dentro y fuera de la cancha. “Es una persona que no es solo en el tema del futbol, es una persona que afuera es muy estructural, que es inteligente y en el juego uno se siente respaldado, tiene buena información, le facilita el juego a uno. Él me dice qué movimientos hacer, me organiza, me dice tranquilo por la ansiedad de querer jugar, él me dice que tenga calma, que por mí va a pasar el balón, ya de ahí yo conecto con Matías o Neyder”.

“Van dos semestres en que el equipo no clasifica, desde el compromiso del profe Arias con el equipo, él nos dijo que no podíamos seguir dando ventaja, que no puede haber otro torneo donde Santa Fe no esté en las finales, para eso estamos trabajando, estamos comprometidos, enfocados, que sea el primer paso y cuando ya entremos a la final, nos haremos un equipo más fuerte”, finalizó hablando sobre los objetivos.