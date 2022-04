Martín Cardetti y el preocupante parte sobre Dairon Mosquera

Independiente Santa Fe perdió 2-1 ante Junior FC en el juego de ida de la Copa Betplay por los octavos de final y dejó la serie abierta para que se defina en el mes de mayo en el Campín.

Sobre este resultado y el fuerte golpe que sufrió Dairon Mosquera habló Martin Cardetti, en lo que fue una de las ruedas de prensa en la que estuvo más corto de palabras.

“La serie está abierta, tienen que ir a casa, el equipo por momentos estuvo bien, por momentos tuvo errores. Era el partido que esperábamos“, inició.

Y agregó que “la actuación fue buena, no tengo quejas. Venimos jugando buenos partidos, pero no los ganamos y eso es malo. Vi jugadores que han venido bien y pueden ser titular en el clásico”.

Finalizó hablando sobre el golpe de Dairon y la lesión de la ‘Roca’. “(Mosquera) está en el hospital, lo están evaluando, todavía no tengo el informe del médico a ver qué tiene. Carlos salió por una contractura, nada grave, igual no estará en clásico, Neyder por un golpe, el único que preocupa a ver si es fractura del pómulo o no es Dairon”.

Rueda de prensa de Santa Fe tras la derrota ante Junior