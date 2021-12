Representante de Fabián Sambueza confirmó negociaciones con Santa Fe, ¿Qué falta?

El nombre de Fabián Sambueza es bien recibido en gran parte de la hinchada de Independiente Santa Fe, a pesar de que salió por la puerta de atrás tras fichar con el Junior.

Un año después de su partida, el nombre de ‘El Chino’ volvió a sonar en el Cardenal, ahora para reforzar la plantilla en 2022, algo que no estaba en los planes de nadie.

Precisamente, sobre esta posibilidad habló su representante, Álvaro Muñoz, quien confirmó el interés y dio los parámetros para que llegue a buenos términos las negociaciones entre Santa Fe, Junior y Fabian Sambueza.

“Existe el interés por intermedio de Santa Fe y se ha comunicado directamente con la gente de Junior, que tiene contrato con Fabián hasta el 31 de diciembre del 2022”, dijo Muñoz para ‘El Carrusel’ de Caracol Radio.

Y agregó que “primero tendrán que colocarse de acuerdo en el sueldo, la forma, los valores y la forma de hacer negocio, si para nosotros no altera la situación de lo que le estoy comentando, para nosotros no hay ningún problema”.

“Mientras se respeten los parámetros que, por fortuna nunca hemos tenido inconvenientes con la gente del Junior”, siguió.

Álvaro Muñoz habló sobre cómo le dijeron a su representado que no seguirá en el Tiburón. “El tema de Fabián lo tomó por sorpresa, Fabián no tenía conocimiento. Se le informó posteriormente por una persona en el cuerpo técnico, se le dio la razón puntual. Impusimos nuestro criterio no a la fuerza, sino por conveniencia”.

“Mientras no cambie nada, nosotros no tenemos ningún inconveniente con ir a Bogotá, porque Fabián se siente muy cómodo en cualquier ciudad de Colombia”, concluyó.