José Ortiz y la razón por la que está jugando como lateral en Santa Fe

Independiente Santa Fe deberá volver a sumar de a tres cuando este viernes reciba a Alianza petrolera en el marco de la fecha 16 de la Liga Betplay 2022 -I.

El Cardenal, tras la derrota ante Envigado, quedó comprometido en el grupo de los ocho y de no ganar ante Alianza, quedaría con muy pocas opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales.

Más allá de lo numérico y futbolístico, una de las preguntas que se hacen los hinchas es por qué José Ortiz sigue jugando como lateral izquierdo si Dairon Mosquera, habitual en dicha posición, no está lesionado y viene de ser figura en la Copa Betplay.

Ante esto, el propio ‘pepe’ Ortiz habló este viernes en la atención a medios que hubo en la sede del Cardenal y allí mencionó que no es una labor extraña para él y que la conoce a la perfección. “Como lateral izquierdo me he sentido bien, esa posición ya la había hecho”.

Así las cosas, su titularidad por el costado izquierdo pasa por decisión técnica de Martín Cardetti, quien vio en Ortiz un buen trabajo or el sector izquierdo y repetiría titularidad ante Alianza petrolera.

“El partido pasado nos afectó tener un jugador menos, ahora debemos corregir para lo que viene. Debemos tener más tenencia del balón esa es una de nuestras fortalezas”, inició.

Y agregó que “El objetivo es sumar, siempre ganar, la tabla está apretada y el que de ventajas va para abajo”.