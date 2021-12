las primeras palabras de Wilson Morelo tras su regreso a Santa Fe

Este lunes 20 de diciembre será recordado como uno de los mejores días del 2021 para los hinchas de Santa Fe, que pasaron por un año triste desde lo deportivo.

Y es que para la gran mayoría, esta es la mejor noticia que han recibido durante todo el 2021: el regreso de Wilson Morelo, quien rescindió el contrato con Colón de Santa Fe para volver al elenco de sus amores.

El delantero de 34 años de edad es la esperanza de gol para el 2022 y este lunes fue presentado en medio de una conferencia de prensa, donde brindó sus primeras palabras.

“Estoy feliz de regresar a mi casa. Yo me siento muy bien. Físicamente no he parado”, inició y agregó que “quiero ayudar al equipo a salir de la situación en la que se encuentra“. Además porque “hace 3 años y me fui y todos los días algún hincha me escribía”