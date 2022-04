¿Freddy Rincón fue campeón con Santa Fe? El controversial título de 1989

Uno de los entornos más triste por el fallecimiento de Freddy Eusebio Rincón ha sido el de Independiente Santa Fe, equipo que fue el primero en ver las condiciones del ‘Coloso de Buenaventura’.

En el año 1986 firmó contrato con el Cardenal y no sabía que era el comienzo de una gran carrera futbolística, hasta llegar a ser una de las leyendas del fútbol colombiano.

+ Freddy Rincón y el legado que dejó en Independiente Santa Fe

Con Santa Fe tuvo un corto paso, pues su grandes partidos aceleraron su salida y el mejor equipo de la década de los ’80 lo necesitaba: América de Cali. Con la camiseta del león, el ‘Coloso’ jugó más de 130 partidos, donde celebró 31 goles y un título, el de la Copa Colombia de 1989, para muchos, este campeonato no se le debe contar al León.

Controversial título de Copa Colombia 1989

La Copa Colombia de ese año no tiene nada que ver con la de hoy, la Copa Betplay, la cual se juega en nuestro país desde 2008 y Santa Fe ya ganó en 2009 Ante Deportivo pasto.

La Copa de 1989 fue una de las fases del torneo colombiano (ahora Liga Betplay). Allí, Santa Fe derrotó a Unión Magdalena por 2-1 y fue Freddy quien anotó el segundo gol en El Campín para llegar al título.

Este campeonato es controversial y para muchos periodistas e incluso estadígrafos no debe ser contabilizado a Santa Fe porque era una instancia de la liga, la cual no finalizó tras el asesinato del árbitro Álvaro Ortega luego del juego entre DIM vs. América de Cali, razón por la que el campeonato se declaró como desierto.

Ante esto, para muchos, ese título no tiene validez, pero para la Dimayor, ente que rige el fútbol colombiano, sí y es por eso que en su página oficial se lo da a Independiente Santa Fe, el cual significó el primer y único trofeo de Freddy Rincón con el Cardenal.