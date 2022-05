Eduardo Méndez: lo que dijo de Alfredo Arias, sus disculpas y el porqué no se va de Santa Fe

Santa Fe no avanzó en Copa ni en Liga. A partir de eso han llegado las críticas para Eduardo Méndez y algunos pedidos de su salida. Así responde el presidente.

Lo hizo en entrevista en Blog Deportivo (Blu Radio). Ahora que el cuadro bogotano quedó sin competencia oficial hasta el 2022-2, es momento de reconstrucción. Están buscando la contratación de un nuevo cuerpo técnico y todo se mantiene bajo las instrucciones de Eduardo Méndez. No se dará la salida que algunos piden.

Las respuestas de Eduardo Méndez tras las eliminaciones de Santa Fe

– ¿Alfredo Arias será el DT? “Hablé con el profesor Alfredo Arias. No sabemos cómo se filtró el tema. Hemos venido hablando y ahora se viene otro tiempo de charlar con él. Aún no hemos cerrado. Seguimos trabajando en la posibilidad. Sigue siendo una opción”.

– Reunión con los jugadores. “No puedo hablar de plata porque es malo quejarse. Lo cierto del caso es que el único responsable de todo acá en Santa Fe es el Presidente. Hoy tuve una reunión con todos los jugadores. No permití que ellos hablaran. El presidente es el culpable, las redes sociales piden la cabeza. El único responsable de todo soy yo. De igual forma de los recursos para pagarles a los jugadores, yo les he respondido”.

– Mensaje a la afición. “A los jugadores se les ha pagado, se les ha cumplido, hay cosas de temas internos de los que prefiero no hablar. Le digo a la afición que el responsable es el presidente de la institución. Y a la afición le pido disculpas. Es claro que nuestra nómina no se puede comparar con la de Atlético Nacional o Junior”-

– ¿Por qué no se va de Santa Fe? “Difícilmente me voy a poder ir. No creo que haya otro pendejo que venga a tomar las arcas de la institución en el estado que está. El único bobo fui yo. Entre la nómina de mis trabajadores administrativos no alcanzó a pagar a un jugador. Ellos no pelean, ni protestan ni piden (…). Acá el único responsable soy yo, que llegué en un mal momento, una crisis muy importante, pero quién me manda a ser pendejo. Seguramente hay algunos hinchas que dicen ‘yo quiero’, pero en el momento que sepan cómo es, seguro no van a llegar”.