Junior FC ante Independiente Santa Fe será una de las llaves más atractivas que tendrá los octavos de final de la Copa Betplay 2022. La ida se llevará a cabo este miércoles 19 de abril.

El primer duelo entre tiburones y Cardenales se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla y no se puede hablar de este compromiso sin mencionar a Fabián Sambueza, uno de los jugadores más recordados en Santa Fe que hoy juega en el Tiburó y que en el último mercado de fichajes sonó para volver al Cardenal.

Y es que para este compromiso, el argentino sería de la partida y ya sabe lo que es marcarle gol a Independiente Santa Fe, uno de los clubes en donde mejor fútbol mostró.

Precisamente, en la previa al juego por Copa, el ‘Chino’ habló en la atención a medios y allí analizó de gran manera al cuadro Cardenal, equipo que “ve casi todos los partidos”.

“Hemos visto a Santa Fe. En mi caso me gusta el fútbol, veo casi todos los partidos de la Liga. He visto casi todos los juegos de Santa Fe, sé los jugadores que tiene, la manera de jugar que tiene, pero imagino que apostarán por la Liga. No creo que ellos tengan la capacidad de nosotros, que tenemos dos planteles y que podemos enfrentar tranquilamente las competencias. Santa Fe traerá un equipo mixto, nosotros también, pero con grandes jugadores. A los que no les toca jugar mucho en Liga y Sudamericana, son jugadores con mucha técnica, capacidad y muchos partidos encima”, inició.

Y agregó que “jugar en un equipo como Junior, o en un equipo grande de Colombia, siempre trae esa presión. O más bien es algo lindo, es más una obligación de ganar y pelear cosas. Tener una plantilla tan amplia, donde el que entra hace las cosas bien, que son jugadores de experiencia y no pelaos. La obligación la tenemos siempre de local, Santa Fe será un rival duro, pero sabemos que nuestra capacidad va más allá de la virtud de ellos”.