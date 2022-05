Tomás Ángel, rumbo a la ciudad de Bogotá

Tomás Ángel no ha podido tener muchas oportunidades con Nacional. Mientras tanto, el delantero es uno de los favoritos en la Selección Colombia juvenil.

Tomás Ángel no ha tenido ni suerte ni oportunidades en Atlético Nacional. Es paradójico, pues cuando el panorama parece estar de su lado y así tener minutos con el conjunto verdiblanco, el hijo de Juan Pablo es convocado a la Selección Colombia juvenil, sea para amistosos o microciclos.

Nacional: convocados, novedades y posible nómina titular

En esta ocasión, Ángel tampoco podrá estar con Atlético Nacional en un partido oficial, incluso cuando Hernán Darío Herrera había dicho que le daría la oportunidad de entrar, estando ya clasificados. Eso sí, el atacante sí fue convocado para recibir a Deportivo Pereira.

Ricaurte vuelve a estar en la lupa de los hinchas de Nacional

Tomás Ángel fue convocado para un microciclo de la Selección Colombia juvenil que se llevará a cabo en Bogotá del nueve al 12 de mayo con miras al campeonato Maurice Revello. Junto a él viajará Samuel Velásquez, otro prospecto del conjunto paisa.

Tomás Ángel y Samuel Velásquez de @nacionaloficial Miguel Monsalve del @DIM_Oficial y Nicolás Lara de @AguilasDoradas fueron citados por la @FCFSeleccionCol para un microciclo en Bogotá desde el próximo lunes 9 de mayo hasta el jueves 12, de cara al Torneo Maurice Revello. — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) May 5, 2022

Ángel podría volver a los trabajos de Atlético Nacional para la última fecha de la Liga BetPlay ante La Equidad, allá en Bogotá. No obstante, no podrá ser tenido en cuenta para la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay contra Once Caldas.