¿Santiago Solari podría ser opción para Atlético Nacional?

Nacional cesó a Alejandro Restrepo y las posibilidades de encontrar un técnico de categoría en estos momentos es compleja por el avance de los torneos.

Atlético Nacional está en una situación compleja. Este martes anunció la salida de Alejandro Restrepo y su principal candidato para reemplazarlo, Hernán Crespo, habría rechazado la oferta inicial del conjunto verdiblanco. En México, por su parte, también despidieron a Santiago Solari, técnico argentino que aunque no ha sonado para el Verdolaga, sí podría llegar a ser una opción.

Nacional, Reinaldo y los tiempos que podrían abrir una puerta

Encontrar un técnico de renombre y que se acerque al estilo de juego de Nacional es difícil en estos momentos. Muchos de ellos ya están ocupados, por lo cual, quedan descartados. Santiago Solari es un perfil interesante a primera vista, con pasado en Real Madrid y América de México como técnico en propiedad.

📝 Comunicado Oficial: Santiago Solari pic.twitter.com/PeXgZWujEL — Club América (@ClubAmerica) March 2, 2022

Solari no ha entrado en esa baraja directa de Nacional, pero no se podría descartar un posible interés del club y, por qué no, un contacto oficial. El técnico de 45 años dirigió 51 partidos al club mexicano, 28 a Real Madrid y fue campeón del Mundial de Clubes en 2018. Su salario en América estuvo cercano a los dos millones de dólares al año.

Nacional: ¿cuándo tendrá su plantilla completa nuevamente?

¿Cómo juega Solari? El argentino ha dirigido dos equipos grandes, algo que le favorece en su idea de juego. Parte del 4-3-3 o 4-2-3-1, proponiendo un bloque alto, intenso en la recuperación y el uso constante de jugadores bien posicionados por banda, además de un mediocentro activo en la distribución.