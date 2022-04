¿Otro técnico disponible para el banquillo de Nacional?

Atlético Nacional aún no tiene técnico en propiedad y aunque lo de Reinaldo Rueda parece estar avanzando, nada es seguro hasta que se oficializa.

Atlético Nacional está en un lindo problema. Los verdes quieren a Reinaldo Rueda, nombre que se puso sobre la mesa desde lo más alto de la dirigencia. Sin embargo, Hernán Darío Herrera ha conseguido resultados positivos en su interinato, factor que lo posiciona. Otro timonel colombiano quedó disponible tras salir de su equipo.

Este lunes, la Selección de Honduras hizo oficial la salida de Hernán Darío Gómez, timonel que dirigió al combinado centroamericano durante nueve compromisos, perdiendo ocho de ellos y apenas empatando uno contra Panamá. El “Bolillo” fue una víctima más de la crisis dirigencial.

No es un secreto que Gómez no encaja en el ideal de Atlético Nacional, considerando además cómo está jugando el equipo hoy por hoy con el “Arriero”. Sin embargo, es un nombre que se ha manejado en el pasado, sobre todo por su carácter y liderazgo, algo que le ha faltado a Nacional.

📰COMUNICADO DE PRENSA. pic.twitter.com/GmFM9UREDO — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) April 11, 2022

Gómez ya fue campeón con Atlético Nacional hace más de 20 años y conoce a la perfección la filosofía de los verdes así no la aplique en sus equipos. Eso sí, uno no sabe las decisiones que puedan tomar los directivos de Nacional, caracterizados por tener un rumbo bastante particular últimamente.