Nacional: alineación confirmada para recibir a Once Caldas

Atlético Nacional quedó con la espina de su última derrota ante Águilas Doradas. Por eso, Hernán Darío Herrera no guardó nada para la Copa BetPlay.

Atlético Nacional es el actual campeón de la Copa BetPlay y quiere defender el título. El equipo de Hernán Darío Herrera debutará contra Once Caldas en el Atanasio Girardot, partido que no aparenta tener gran aforo de público, sobre todo por el clima. Los verdes volvieron a la nómina base.

Herrera ya había dicho que la rotación no era de sus favoritas y además resaltó que el partido contra Águilas Doradas, en el que puso muchos suplentes, no fue bueno. Por eso, el timonel no se guardó nada y volvió a alinear a sus estelares, mismos que no actuaban desde el partido contra América de Cali.

Nacional formará así: Kevin Mier; Yerson Candelo, Cristian Castro, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Gio Moreno, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.

Del onceno para este partido, solo repetirán titularidad Cristian Castro, Juan David Cabal y Danovis Banguero, zaga defensiva que ya se ha visto en varios compromisos consecutivos.