Los Del Sur y el cántico dirigido a la OAL ante Millonarios

La hinchada de Nacional aún recuerda lo ocurrido con Gio Moreno. Los Del Sur le dedicaron un cántico a la Organización Ardila Lülle ante Millonarios.

El ambiente entre la hinchada de Atlético Nacional y los directivos sigue algo tenso por la salida de Gio Moreno, algo que ya quedó en el pasado futbolístico del campeón actual. Los Del Sur siguen cantando coros dirigidos a la dirigencia del club.

En el comienzo del clásico ante Millonarios, Los Del Sur recordaron lo ocurrido y le enviaron un mensaje a la Organización Ardila Lülle, propietaria de Nacional desde mediados de los noventa y con más de 20 títulos oficiales desde su adquisición.

Los Del Sur cantaron: “Esto es el verde, no Postobon”. Justamente, eso ha sido uno de los temas más tocados recientemente; si los clubes de fútbol deben ser tratados como empresas o no, recurriendo a la famosa institucionalidad o no.