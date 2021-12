¡La suspensión para Álex Castro por los gestos en el estadio Deportivo Cali!

Aquel festejo de Álex Castro en un gol de Atlético Nacional gesticulando hacia una tribuna de hinchas de Deportivo Cali ya tiene sanción.

Así lo confirmó la Dimayor y el Comité Disciplinario del Campeonato a través de la Resolución No.056 de 2021: “Este Comité sanciona al señor Álex Castro, jugador adscrito a Atlético Nacional S.A. con seis (6) fechas de suspensión y multa de seis millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos ($6.359.682) por provocación al público en el partido disputado contra la Asociación Deportivo Cali por la 3ª fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021”.

Detalles de la suspensión de Álex Castro

“De las imágenes del partido se puede verificar que no es cierto lo expresado por Nacional en el sentido que el jugador ‘simplemente da saltos de un lado a otro mientras mira la tribuna’, pues del análisis del video trasladado, particularmente entre los minutos 03:01 –03:03 y 03:10-03:11, que los brazos del jugador sí se dirigen hacia la parte inferior de su cuerpo”.

“Ahora bien, debe ser igualmente claro que el ángulo de la cámara no muestra al jugador de frente, pero el hecho que la imagen oficial del partido no muestre este ángulo no puede interpretarse como el hecho que la conducta no haya existido. Por el contrario, las imágenes oficiales denotan que la observación se ve interrumpida dado que una persona se atraviesa, razón por la cual solo se advierte que el jugador baja sus brazos y dirige sus manos hacia una parte inferior del cuerpo”.

“Bajo este entendido, es necesario precisar que el informe del árbitro del partido goza de presunción de veracidad en los términos del artículo 159 del CDU de la FCF, razón por la cual la misma no ha sido debidamente desvirtuada, pues adicionalmente se advierte que Nacional no aporta ningún elemento probatorio que permita corroborar lo afirmado”.

“En ese orden de ideas, este Comité estima: (i) Que está plenamente identificado que el señor Álex Castro desplegó una conducta que encuadra en lo dispuesto como provocación al público, en el momento en el cual Atlético Nacional marcó un gol, (ii) Que celebró frente a la tribuna provocándola con gestos y ademanes y, (iii) Adicional a la celebración, se desplegó una conducta que encuadra como obscena, siendo determinada de esa manera por el árbitro del partido”.

La confirmación de la suspensión de Álex Castro