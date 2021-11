La sanción que pagará Nacional por los objetos lanzados a jugador de Millonarios

Atlético Nacional fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, debido a las acciones presentadas durante el encuentro con Millonarios FC en el estadio Atanasio Girardot, en la fecha 20 de la Liga BetPlay 2021-II.

Ese día, cuando se estaba disputando el encuentro, algunos aficionados ubicados entre las tribunas Sur y Oriental, lanzaron objetos al futbolista Daniel Ruiz del cuadro Embajador. Esto fue analizado por el ente regulador del fútbol colombiano y por medio de su resolución número 053, artículo 12, resolvió castigar al Verde con “dos fechas de suspensión parcial de plaza, tribuna sur oriental”.

Sin embargo, hay un detalle que no quedó claro, pues en el escenario deportivo antioqueño no existe la localidad “sur oriental” y aunque se refiere al sector en el que se juntan las dos graderías, no se entiende cómo se aplicaría la suspensión.

+ Alejandro Restrepo: “Esto es un sorbo de copa pero no puede ser la copa completa”

Adicionalmente, la institución Verdolaga fue multada con $8.176.734. “El Comité conoció de los hechos constitutivos de una presunta infracción disciplinaria a través de los informes de los oficiales de partido y de las imágenes oficiales del encuentro”, explicaron.

El juez central reportó que: “En esta tribuna lanzaron monedas y un encendedor cuando un jugador de Millonarios se disponía a realizar un saque de esquina. Al minuto 35 hinchas de Nacional ubicados en la tribuna sur, cercanos al saque de esquina de oriental, lanzaron algunas monedas y un encendedor que golpeó en la mano al jugador #17 de Millonarios, Daniel Ruiz. Los jugadores del equipo local ayudaron a calmar inmediatamente a la hinchada y en el resto del partido no se volvieron a presentar incidentes”.

Por lo tanto, el Rey de Copas tendrá que cumplir con la sanción en los encuentros contra Junior FC y Deportivo Cali, que corresponden a la primera y tercera jornada de los cuadrangulares del campeonato.