La esposa de Baldomero Perlaza explotó contra Nacional: “Nos robaron”

Debido a que el jugador no ha renovado, han caído todo tipo de comentarios en contra del volante, por lo que su esposa lo defendió y señaló al equipo.

Baldomero Perlaza sigue en el ojo del huracán debido a su decisión de no renovar con Atlético Nacional, permitiéndose salir de la institución como agente libre a partir del próximo 30 de junio, razón por la cual le han caído todo tipo de críticas. Sin embargo, su esposa, Taliana Gil, habló a través de sus historias de instagram y lo puso como el villano de una historia mal contada.

“Los que mantienen diciendo que Baldomero es un desagradecido, les pregunto: ¿Desagradecido por qué? ¿Acaso le regalaron algo? ¿Acaso él no se ganó a pulso el cariño después de que no lo querían? ¿Acaso no se lesionó el tobillo jugando para Nacional? ¿O se lesionó rascándose las pelotas? Él acá no recibió nada gratis, él vino a trabajar y lo demostró a tal punto que ustedes mismos lo pedían“.

Explicó que lo dicho por el presidente Emilio Gutiérrez en diferentes oportunidades con relación a las dificultades de las negociaciones son muy alejadas a la realidad. “Después de escuchar lo que Emilio decía y después salía a decir otra cosa totalmente diferente en la prensa… Ya me tiene mamada“.

Dijo que en Nacional lo hicieron firmar un contrato totalmente diferente al que le habían ofrecido. “¿Cuántos de ustedes saben lo que Nacional nos hizo cuando llegamos acá? Nadie verdad, nadie sabe ni mie… No saben que nos robaron cuando llegamos acá. Nadie sabe que a Baldo lo tuvieron casi un mes acá sin contrato, hasta que él ya les dijo ‘me voy para Bogotá porque acá estoy perdiendo el tiempo y me puedo quedar sin jugar. Le enviaron un contrato a la medianoche cuando él les dijo que se iba para Bogotá, y oh sorpresa que de lo que se había hablado no había nada, lo hicieron firmar bajo presión“.

Finalmente remató con un crudo mensaje sobre esta situación. “¡Nos robaron!, pero de eso nadie habla verdad. Acá el hp es Baldomero porque ya se mamó de que trapearan con él, ¡ya nos mamamos!“.