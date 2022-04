La curiosa razón por la que se retrasó Águilas vs. Nacional

Nacional quiere seguir por esa senda de victorias y su rival será Águilas Doradas. El partido se retrasó por una curiosa razón relacionada al VAR.

En pleno sorteo de cancha, Wilmar Roldán le manifestó a los capitanes de Águilas Doradas y Nacional que el partido no tendría VAR. El juez central dio una curiosa explicación, misma que parece increíble, teniendo en cuenta que todos los compromisos de la Liga BetPlay cuentan con la asistencia arbitral.

Antes de que el partido comenzara, Roldán dijo: “El señor del andamio nos dijo que él no arriesgará su vida allá montado. Por esa razón no habrá VAR en este partido para que le avisen a sus jugadores”. Y es que el hombre del famoso andamio es el que maneja la cámara del fuera de lugar.

