Kevin Mier: “Estoy contento pero con los pies en la tierra”

El portero de Atlético Nacional habló sobre lo que ha sido su proceso con el cuadro verdolaga y la importancia que ha ganado en el equipo.

A lo largo de las últimas semanas, parece que el tiempo le ha dado la razón a las directivas de Nacional de confiar en los porteros que habían en la nómina, comenzando por Kevin Mier, quien hizo su proceso en las categorías de formación y ahora, con 22 años, se ha quedado con la titularidad del cuadro verdolaga.

En rueda de prensa, habló sobre el buen momento que lleva. “El buen momento que estoy pasando se debe al trabajo y el apoyo del grupo. Hay que tener buen pie, pero saber atajar, como virtudes del arco. Brindarles confianza a los demás compañeros. Vengo creciendo en lo físico y mental, salgo con mucha confianza, que sepan mis compañeros que estaré ahí para ayudarles“.

Anímicamente, aseguró que está muy bien y tranquilo. “Estoy contento por lo que estoy viviendo, pero con los pies en la tierra. He pasado momentos difíciles que me he podido reponer. Ahora se vienen las finales y debemos seguir por esa senda. En lo personal, mi familia me motiva y me dicen que tenga los pies en la tierra, siga trabajando para mejorar“.

Por otro lado, le consultaron sobre los constantes pedidos de la hinchada de contratar un portero de categoría internacional. “En todo momento exigen en Nacional un arquero de categoría. Con el pasar de los partidos, he tenido confianza y me la he ganado de los hinchas. Todo es importante para que el equipo siga ganando“.