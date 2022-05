Juan Carlos Osorio: “Fue un error regresar a Nacional”

El técnico habló sobre lo que fue su trabajo en el cuadro verdolaga y dejó claro su máximo error fue el haber tenido un segundo ciclo hace un par de años.

A lo largo de los últimos años, las cosas se han complicado para Atlético Nacional, puesto que es muy difícil igualar la época dorada del club que se vivió durante la década pasada. Eso fue algo que aprendió Juan Carlos Osorio, quien hizo parte de ambos ciclos. Recientemente habló sobre ello y aseguró que haber regresado al equipo fue uno de los grandes errores de su carrera.

En diálogo con As Colombia, el DT se refirió a ello. “Irónicamente regresar fue uno de los errores que he cometido en mi carrera profesional porque uno no regresa a un club donde ha ganado seis títulos. Eso es imposible de replicar. Yo me ilusioné con que era el club con el que mayor afinidad tengo, el club con el que más agradecido estoy, la hinchada con la que más me he representado“.

Explicó que no fue el momento adecuado para volver a la institución. “Eso (regresar) uno lo hace en el último año de su carrera deportiva, pero no a 10 años de retirarse -si es que el de arriba me da esa gran oportunidad de vivir todo ese tiempo-, pero esa es la vida y esas son las decisiones que uno toma“.

Y añadió que además de eso, los resultados no lo acompañaron, pero que también le dejó enseñanzas. “El segundo periplo por Nacional no fue el mejor. Recuerdo que nos fuimos siendo cuartos, con posibilidades en la Copa y con la venta de Daniel Muñoz. Uno aprende de todas estas situaciones. Yo aprendí”.