Gio Moreno y otro motivo de felicidad en Nacional: “Si el profe sigue, será continuar”

Cuando se pensaba que la final sería el último compromiso de Gio Moreno con Atlético Nacional, él mismo abrió la puerta para la continuidad. ¡Así lo dijo!

Fue una de las consultas que se le hicieron al crack, ahora campeón con el cuadro verdolaga, que había dado a entender que este sería su último semestre como futbolista profesional. Está próximo a los 36 años y esa idea de terminar su carrera en este momento, parece que puede cambiar. Lo dijo en Ibagué luego de la soñada consagración.

Gio Moreno en rueda de prensa tras el título con Atlético Nacional

– “Había dicho que quería descansar y qué más lindo que irse así. He vivido situaciones muy difíciles en mi carrera. Traigo un momento muy parecido que viví en Racing, donde me amenazaron y querían que me fuera. Me quedé porque quería seguir luchando y seguir compitiendo. Algunos hinchas me lo pedían y jugadores. Continué. No me quería ir”.

– “Ahora que me quiero ir es una sensación extraña. El profe, esa confianza que me dio cuando llegó… quería irme hace mucho rato porque la idea era venir a jugar. Cuando llega el profe arma un gran grupo. Hace una familia. Me sentí querido y acompañado. Con la ayuda de ellos pude seguir y cumplir el sueño de salir campeón con este equipo después de 12 años. La verdad lo sufrí en su momento porque no se daban los resultados y diferentes situaciones”-

– “Con ese respaldo y lo que dice el profe, ahora el presidente se embaló porque tiene que renovar al profe y renovarme a mí. Nos tiene que dejar a los dos. Con ese voto de confianza y lo que dijeron los muchachos, si el profe sigue, será continuar”.

Las palabras de Gio Moreno (Win Sports)