El regreso de Andrés Salazar a Atlético Nacional: cómo le fue en Escocia… ¿y se quedará?

Cuando Atlético Nacional empiece los entrenamientos en 2025, una de las caras nuevas que tendrá es la de Andrés Salazar, el canterano lateral izquierdo que jugó en el exterior durante 2024-2. Lo hará con la posibilidad de quedarse siendo fichaje del equipo para los retos nacionales e internacionales.

Y es que regresa para realizar pretemporada y ser evaluado por el cuerpo técnico en cabeza de Efraín Juárez. Tendrá la chance de llamar su atención para tener una nueva experiencia en el equipo. Por ahora es eso. No es un fichaje y tampoco un regreso que se haga con la intención de fortalecer al equipo. Regresa, sí, pero no para quedarse definitivamente. Dependerá de lo que pueda demostrarle al entrenador.

¿Cómo le fue a Andrés Salazar en Escocia?

A mediados de agosto de 2024 se cerró el negocio internacional por el que Andrés Salazar salió de Atlético Nacional. A los 21 años, el futbolista que ha sido internacional con la Selección Colombia y con un par de temporadas profesionales en el cuadro verdolaga, arribó cedido a Heart of Midlothian FC en Escocia por un año.

Pasó la mitad del tiempo y el acuerdo terminó. Andrés Salazar no seguirá en dicho equipo. ¡Apenas jugó un partido! Lo disputó el 25 de agosto ante Motherwell por la liga escocesa. Titular y 87 minutos en cancha. Nada más. Volvió a ser convocado a compromisos en septiembre y diciembre, pero no los disputó. La experiencia terminó al ser un jugador que no estaba en los planes del cuerpo técnico.

Andrés Salazar en Atlético Nacional

El canterano, a nivel profesional con Atlético Nacional, jugó entre 2023 y 2024. Disputó 22 partidos de La Liga BetPlay y 4 de la Libertadores. Le hizo un gol a Deportes Tolima e hizo parte de las coronaciones en la Superliga 2023 y la Copa BetPlay de ese mismo año. Ahora se abre la posibilidad de tener un nuevo paso por el club, que al momento de su regreso cuenta con dos futbolistas en el puesto: Samuel Velásquez y Álvaro Angulo.

Otros equipos en los que jugó Andrés Salazar

Además de Atlético Nacional y el paso por Escocia con Heart of Midlothian, Andrés Salazar jugó en el FPC en la Segunda División con Valledupar FC (2021) y Fortaleza CEIF (2022). Allí disputó la mayoría de compromisos de su carrera; y, lo otro que se cuenta en su carrera profesional tiene que ver con las convocatorias a la Selección Colombia sub-20 con la que disputó 21 compromisos.