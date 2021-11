Chicho Arango no solo confesó amor por Nacional, también fue a verlo al Atanasio

Cristian Arango lleva varios días siendo el blanco de las críticas de algunos aficionados de Millonarios FC en redes sociales, después de confesó sus amores por Atlético Nacional, durante una entrevista que le hicieron en el Canal DirecTv.

“Si pasan a la final Nacional y Millonarios, como hincha, le haría fuerza a Nacional”, dijo Chicho cuando le preguntaron por su preferido para las instancias definitivas de la Liga BetPlay 2021-II.

El actual jugador de Los Ángeles, de la MLS, no encontró ningún problema en decir la verdad sobre lo que piensa y siente, pues los futbolistas también llegan al balompié por un gusto hacia un equipo. Sin embargo, esa situación levantó malos comentarios, incluso de uno de sus excompañeros en el Embajador.

“No puedo decir que no me molestó. Lo respeto, pero yo pienso que hoy no puedo decir que lloro a mi mamá y mañana salgo y digo que amo a mi tía. Es algo que no comparto pero respeto totalmente porque todos tenemos nuestras inclinaciones y amores”, expresó David Silva, actual capitán del conjunto capitalino.

El tema se convirtió en una tiradera y el delantero le respondió en sus redes a Mackalister. “Yo puedo llorar por quien quiera y cuando lo quiera y puedo decir que amo a quien yo sienta que amo. Aclaración, yo no lloré por algún equipo, lloré porque me despedí de lindas personas y en el momento la hinchada de Millonarios quería despedirse y hablé con ellos… venía llorando ya. Y por último, ¿quién dijo que por haber jugado en Millonarios no puedo ser hincha de otro equipo y apoyarlo? No soy vende humo, para tener que quedar bien con todo mundo”, aseveró.

Y para rematar, demostró que poco o nada le importa lo que digan los demás y este sábado se le vio en la tribuna Preferencia del estadio Atanasio Girardot, presenciando el partido entre el Rey de Copas y Junior FC, por la primera jornada de los cuadrangulares. Queda clarísimo a quién le hizo fuerza.