“Aun no me lo creo”: Gio Moreno y lo que sintió al volver a jugar con Nacional

Giovanni Moreno es el jugador tenencia de Atlético Nacional tras debutar en la Liga BetPlay 2022 -I con el Verde de Antioquia y lo hizo en la victoria de Millonarios en El Campín.

El jugador que jugó con la dorsal 70 en su espalda habló este lunes con Win Sports sobre la alegría que sintió en ese momento, además, de entrada, ya dio los nombres de los equipos favoritos al titulo, además del verde paisa.

“Aun no me lo creo que tenga la posibilidad de estar otra vez de estar jugando con Atlético Nacional y viviendo este momento tan lindo”, inició.

Sobre los que cree que son los mejores equipos del FPC para este temporada. “Hay demasiados equipos que están fuertes, está Millonarios que juega demasiado bien, lo viví, lo sufrí Junior tiene un plantilla interesante, Tolima, Cali y demás equipos. yo veo también que Envigado complica muchos a los rivales, entonces creo que va a ser una liga muy competitiva y muy linda”.

Concluyó hablando sobre su pasado en Nacional. “Lo que viví aquí fue muy lindo, me ayudó a crecer demasiado, sabía que andaba bien en ese momento, iba a selección, pero el club no estaba tan bien en ese momento, no ganaba títulos y me sentía mal ”.