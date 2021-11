Atlético Nacional le pasó por encima al Deportivo Pereira y lo goleó por 4-0 en partido de ida de la gran final de la Copa BetPlay 2021, que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

En la primera parte pasó de todo. El Verde fue el de la propuesta y dominio. Pero al minuto 25 una desafortunada jugada propició una fuerte lesión de Baldomero Perlaza, quien tuvo que ser retirado del campo de juego directo a un centro médico de la ciudad de Medellín.

Por lo tanto, el entrenador Alejandro Restrepo tuvo que enviar a la cancha al juvenil Nelson Palacio, quien apenas llevaba siete partidos jugados con la camiseta del Rey de Copas. Sin embargo, eso no fue problema para que mostrara su personalidad y diez minutos después anotara el primero del duelo y de su presencia en el equipo paisa.

Esto animó al resto del plantel, que se fue encima, con el empuje de la tribuna que no dejó de alentar ni un segundo. Fue así como Jarlan Barrera al 39′ consiguió el segundo y mandó al cuadro antioqueño con la ventaja al camerino.

Para la segunda mitad la constante fue la misma. Los locales salieron con todo el ímpetu y al 49′ pusieron las cuentas por 3-0 por intermedio del goleador Jéfferson Duque.

No obstante, los de Alexis Márquez no parecían vencidos e intentaron, pero su volumen de ataque no fue superior que la defensa Verdolaga, por lo que cada vez se complicó más un descuento. Por el contrario, esto permitió que Nacional encontrara espacios y nuevamente La Fiera se hiciera presente en el marcador, poniendo las cifras por 4-0 en el 70′.

Esa última anotación durmió el encuentro, que poco a poco vio cómo el reloj corrió hasta el final. Pero faltaba uno más. Álex Castro entró al 75′ por Jarlan, que fue la gran figura, y aprovechó los últimos segundos del choque para poner el quinto, tras pase de Yeison Guzmán.

Con esto, el juez mostró el centro de la cancha y ahora se espera por la vuelta, la cual será en territorio Matecaña, el próximo miércoles 24 de noviembre a las 8:00 p.m.

A continuación, la ficha técnica del encuentro Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira

– Torneo: Copa BetPlay

– Edición: 2021.

– Fecha: final/ida.

Atlético Nacional:

– Director técnico: Alejandro Restrepo.

– Formación: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Brayan Rovira; Dorlan Pabón, Jarlan Barrera, Andrés Andrade; Jéfferson Duque.

– Cambios: Nelson Palacio por Baldomero Perlaza (27′), Jonatan Álvez por Jéfferson Duque (75′), Alex Castro por Jarlan Barrera (75′), Yeison Guzmán por Andrés Andrade (75′).

– Amonestados: Andrés Andrade (56′), Álex Castro (90+1′).

– Expulsados: no hubo.

– Goles: Nelson Palacio (37′), Jarlan Barrera (39′), Jéfferson Duque (49′ y 70′), Álex Castro (90′).

Deportivo Pereira:

– Director técnico: Alexis Márquez.

– Formación: Santiago Castaño; Danny Cano, Carlos Ramírez, Gilberto García, Cristian Flórez, Jherson Mosquera; Jhonny Vásquez, Henry Rojas, Bryan Castrillón; José Valencia y Wilfrido de La Rosa.

– Cambios: Brayan León por José Valencia (45′), Maicol Medina por Gilberto García (59′), Ángel Ramírez por Henry Rojas (59′), Ever Valencia por Wilfrido de La Rosa (72′), Aldair Gutiérrez por Jherson Mosquera (72′)

– Amonestados: Jhonny Vásquez (4′), Brayan León (60′), Maicol Medina (67′), Aldair Gutiérrez (80′)

– Expulsados: no hubo.

– Goles: no hubo.

Más información:

– Día: miércoles 10 de noviembre.

– Hora: 8:00 p.m.

– Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín.

– Televisión: Win Sports +.

– Árbitro: Carlos Betancur.